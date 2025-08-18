La lección que saca Petón tras la primera derrota del Atlético ante el Espanyol: "No le ha venido bien al equipo"

El estreno liguero del Atlético de Madrid dejó un sabor amargo para el conjunto rojiblanco. Lo que parecía encaminado a una victoria controlada se convirtió en la primera derrota de la temporada tras la remontada del RCD Espanyol en el RCDE Stadium. Julián Álvarez abrió el marcador en el minuto 37 con una falta magistral, pero los goles de Miguel Rubio en el 73 y Pere Milla en el 84 voltearon un encuentro que castigó la falta de contundencia de los de Simeone.

El análisis de la derrota lo puso en palabras José Antonio Martín Otín, Petón, durante la retransmisión de Tiempo de Juego en la Cadena COPE. El comentarista no dudó en señalar dónde estuvo el gran error del equipo: “Más que contundentes en las dos áreas, me parece que el Atlético de Madrid hubiera sido ganador del partido si hubiera sido contundente en su propia área”. Para Petón, el problema es recurrente lejos del Metropolitano, donde los rivales logran hacer daño a balón parado.

EFE Koke Resurrección, del Atlético de Madrid, durante el partido de la primera jornada de LaLiga que RCD Espanyol y Atlético de Madrid juegan este domingo en el RCDE Stadium

El peso de los cambios

Petón también puso el foco en la gestión de Simeone desde el banquillo. “Yo creo que los cambios, y especialmente la segunda oleada de cambios, no le han venido bien al equipo, y que hay jugadores que se van a tener que quedar todo el rato y el míster se lo tendrá que apuntar”, subrayó durante la tertulia. El Atlético, con más posesión y presencia ofensiva, perdió control a raíz de las sustituciones, circunstancia que aprovechó el Espanyol para crecer y acabar remontando.

El choque había comenzado con un intercambio de ocasiones en ambas áreas, pero fue el gol de Julián Álvarez en el 37 el que inclinó la balanza hacia los rojiblancos. El argentino estuvo cerca de doblar la ventaja en el minuto 57, cuando un disparo suyo se estrelló en el palo. Sin embargo, la falta de eficacia y la relajación atrás condenaron al Atlético. Revive aquí el gol de Julián Álvarez.

El empuje final del Espanyol hizo estallar el RCDE Stadium. Primero con el tanto de Miguel Rubio, que igualó tras un saque de falta de Edu Expósito (escúchalo aquí), y después con la diana de Pere Milla en el 84, un cabezazo que sorprendió a la zaga rojiblanca (revívelo aquí).

EFE Los jugadores del Espanyol celebran la victoria tras el partido de la primera jornada de LaLiga que RCD Espanyol y Atlético de Madrid jugaron este domingo en el RCDE Stadium

Un tropiezo que avisa

El estreno liguero deja una advertencia clara: el Atlético de Madrid debe mejorar su solidez en defensa y aprovechar su dominio cuando lo tiene. Petón fue contundente: “Ha de mejorar sustancialmente en esa parte”. La derrota no borra el buen primer tramo del equipo de Simeone, pero sí enciende las alarmas sobre la falta de pegada en los momentos clave.

El Espanyol, por su parte, celebra un triunfo de prestigio que insufla ilusión a la afición. La victoria se vivió como una inyección de confianza para un equipo que supo esperar su momento y golpear cuando el Atlético bajó el ritmo.

