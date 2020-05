Luis del Val: "Aun habiendo plagiado la tesis, se entiende que podemos duplicar el número de parados"

En la imagen de este particular 1 de mayo, Luis del Val habla en 'Herrera en COPE' nos ha querido acercar una historia muy personal:

"Allá por 2008, ante la pavorosa crisis económica, hubo conversaciones entre patronal y sindicatos para evitar los macropuentes y trasladar las fiestas de lunes a viernes, al sábado o al domingo. Ayer, nada más concluir esta intervención en COPE, intenté encargar un paquete de comida para una familia que no puede salir de casa. No eran todavía las diez de la mañana, pero mi intento resultó infructuoso, porque me informaron, ayer, 30 de abril, a las diez de la mañana, de que lo más pronto que podrían llevar a cabo la entrega del pedido, sería a lo largo de la mañana del 4 de mayo.

El futuro económico tras la crisis del coronavirus

La razón es que, al día siguiente, hoy, es festivo; es festivo el dos de mayo en la Comunidad de Madrid, y es festivo el domingo 3. La distribución es un trabajo que ha sufrido casi un 80% de inactividad, porque no se puede llevar a cabo, desde casa, con un ordenador. Y algunos, llevan inactivos, desde hace mes y medio.

Pero, eso sí, después de mes y medio de inactividad, llegan tres festivos seguidos, y aunque esté prohibido desplazarse, se cumple con rigor el macropuente, que viene a ser la continuación de casi mes y medio de vacaciones obligatorias y confinadas. Lo digo, hoy, Día del Trabajo, que como recuerda el director de ABC es la base de la libertad, porque es precisamente esa obligación la que te convierte en persona libre para decidir dónde vives, qué compras, qué haces, qué piensas, sin tener que dar cuentas a nadie".

[ESCUCHA LA IMAGEN DE LUIS DEL VAL AL COMPLETO]

"Ayer, vino la realidad a hacer una desagradable visita económica, y no hay que ser doctor en Economía, incluso habiendo plagiado la tesis doctoral, para entender que podemos duplicar el número de parados hasta más de seis millones, y que enseguida superaremos los cuatro, con ayuda de Teresa Ribera, dispuesta a mandar al paro y a la ruina a miles de trabajadores de la hostelería y modestos patronos.

Pues bien, en este país donde los parados se cuentan por millones, estamos a punto de que la cosecha de cereza se quede en los árboles, porque los temporeros que venían a recogerla no pueden viajar hasta aquí. Y con millones de parados, España puede que deje que más de treinta millones de kilos de cereza, se queden en los árboles o se pudra en los almacenes, porque no hay personal que las meta en las cajas o las ponga en bandejas.

La deuda y las mentiras del Gobierno

Si a ello añadimos que, en los meses anteriores a la pandemia, el Gobierno se desentendió del déficit, y todos los martes había barra libre y lo aumentaba, pues intentó mentir en Bruselas, y en Bruselas que el Gobierno de España mienta contando muertos le da igual, pero que le mienta con el déficit, no, porque eso sale del bolsillo de los vivos, y le pillaron con más de 2.000 millones escondidos.

Si a ello añadimos que nuestra deuda es del 100% , que para pagarla tendríamos que estar todo un año trabajando, sin cobrar y sin comer, se puede entender lo que dicen los holandeses, no sólo su ministro de finanzas. O sea, guardan fiesta tres días seguidos, dejan que se pudran más de 30.000 toneladas teniendo casi 4 millones de parados y vienen a pedir dinero a Europa. Pues como diría Julio Cortázar, nos van a dar por el orto".