Luis del Val:" Pedro Sánchez, nuestro presidente de Gobierno en funciones, todavía no ha alcanzado la madurez"

Alcanzar la madurez requiere dos fases. La primera sobreviene en plena juventud, un viernes o un sábado en que has salido de marcha, y, viendo que te aburrías, allá a la una y media decides marcharte a casa, no por exámenes o porque tengas un partido temprano al día siguiente, sino por aburrimiento. Ahí, abandonas la niñez y decides que no hay que estar despierto hasta que se haga de día, esperando lo maravilloso como un niño recién salido de la guardería. La segunda fase, viene un día cualquiera, ya en la treintena, o en la cuarentena, en ese momento en que caes en la cuenta de que lo más parecido a un tonto de derechas es un tonto de izquierdas. En ese instante alcanzas la plena madurez.

Basándome en esto he llegado a la conclusión de que Pedro Sánchez, nuestro presidente de Gobierno en funciones, todavía no ha alcanzado la madurez, y se mantiene en esa creencia de que el mundo se divide en las personas inteligentes de izquierda y los tontos contemporáneos de derechas, hasta tal punto que quiere hacer una segunda transición, pero solo con los listísimos de izquierda. A partir de ahí, los entretenido diálogos de Pimpinela, entre Pedro y Pablo, se explican mucho mejor, y hasta se entiende que hablen en lenguaje de divorcio, cuando resulta que todavía no se han casado. Conozco a los hijos de unos amigos, a cuya boda asistí, que volvieron del viaje de novios en aviones distintos, pero nunca había presenciado una trifulca de divorcio ácido, llenos de reproches, cuando resulta que no es que se estén separando, sino que es que están de noviazgo, al menos hasta el jueves. Así que unas veces parece la letra de una canción de Pimpinela y, otras, una comedia de los Quintero, “Ganas de reñir”, por ejemplo, que Herrera recordará.

Pedro Sánchez debe creerse que la izquierda nació en 1789, durante la revolución francesa, pero antes de que se produjera ya habían muerto unos ciudadanos como el barón de Montesquieu, o un tal Rousseau que, se lo juro a Pedro Sánchez, nunca se hubieran llevado bien con Carlos Marx, ni con Lenin, y, mucho menos con Stalin. El mismo Voltaire, no se crea, se llevaba bastante bien con la burguesía ilustrada de su tiempo, y, no es por nada, pero en las últimas elecciones de la Unión Europea, fíjese, pero han ganado lo que Pedro con expresión de asco denomina “las derechas”.

La falta de madurez es mala. Por ejemplo, la falta de madurez es grave si, en un país, como España, en el que para abonar su deuda tendríamos que estar todos los españoles durante un año entero sin cobrar, y las empresas renunciar a todos sus beneficios, se propone como fórmula aumentar el gasto, es decir, agrandar todavía más la deuda. Eso es un disparate. Y eso es lo peor de los inmaduros: que se creen que Aristóteles y Platón eran de izquierdas, y que los disparates sólo se les ocurren a los ignorantes de derechas.