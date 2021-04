Luis del Val: "Pedro Sánchez ha dado con el gran problema: el avance del fascismo"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las palabras de Pedro Sánchez en un mitin electoral en Madrid:

Audio

[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Menos mal que tenemos un presidente del Gobierno atento a los asuntos importantes, y que no se deja distraer con las minucias que nos atribulan a los españoles.

Nosotros andamos preocupados por la pandemia, por la lentitud de las vacunas, porque los jóvenes no tienen trabajo, por los amigos que han tenido que cerrar sus empresas, porque somos el país más endeudado de la Unión Europea, pero Pedro Sánchez, que no se distrae con minucias, ha dado con el gran problema, que no es otro que el avance del fascismo. Para detenerlo ha declarado secreta la identidad de los 127 asesores contratados a dedo para las delegaciones del Gobierno, con nivel 30, el más alto.

Y es que te enteras, es un suponer, quienes son los asesores de Tarragona y les das armas a los fascistas. Para detener al fascismo son retirados de Navarra los guardias civiles que vigilaban las carreteras. Marlaska prometió que tranquilos, que de allí no se iba nadie, pero Marlaska, no tenía idea de que nos estaba atacando el fascismo.

Gracias a esta medida antifascista, los demócratas de Bildu, los organizadores de homenajes a los asesinos de Eta, estos navarros ejemplares, ya no sufrirán esa sensación de desagrado al ver por la carretera un coche de la Benemérita. Gran paso contra el fascismo. Enardecida por el ejemplo, la vicerrectora de la Universidad Complutense ha prohibido un acto organizado por dos asociaciones estudiantiles, y en las que iba a intervenir Leopoldo López, perseguido y encarcelado por esos antifascista de la dictadura venezolana, y de la que huyó.

La persecución de Leopoldo López ha sido denunciada por la ONU, la Unión Europea y Amnistía Internacional, pero María Ester del Campo García, la que ha prohibido el acto, amiga de Pablo Iglesias, tiene un fino olfato antifascista y Leopoldo López no podrá hablar, hoy, lunes, en el acto convocado en la Complutense. Otro paso más en la lucha contra el fascismo. Y Plus Ultra, con los 53 millones que le dio Sánchez, lleva médicos cubanos a Gabón, con lo que también ayudamos a Cuba, otro ejemplo antifascista. No hay quien engañe a nuestro presidente del Gobierno. Sabe cuál es el problema. Y nosotros, cada día que pasa, creo que también sabemos cuál es el gran problema de España".

Audio



También te interesa

Del Val: "Un presidente, tan mentiroso como el nuestro, jamás se mantendría en Dinamarca, Suecia o Alemania"