La directora de la Guardia Civil hace campaña por el PSOE: "Necesitamos palabras y no balas"

La directora de la Guardia Civil, María Gámez, participó este fin de semana en un acto de campaña del PSOE con motivo de las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Es la primera vez que un máximo representante de la institución participa en un acto electoral de un partido.

Gámez, que fue una de las receptoras de una carta con balas la pasada semana, dio su apoyo a Ángel Gabilondo y señaló que hacían falta "palabras y no balas". En su intervención, Gámez señaló que “nunca nadie en este país debe pasar miedo ni estar amedrentado por amenazas” y que “quien siembra vientos recoge tempestades”. “Mucho cuidado con jugar con esto, con no recriminarlo. Ángel, presidente, necesitamos palabras y no balas; necesitamos tu ejemplo”, señaló entre aplausos. Su intervención quedó recogida en un tuit publicado por la cuenta oficial del PSOE en Twitter.

Que no nos roben la palabra LIBERTAD.

Libertad es no tener miedo.



��No podemos callarnos ante las amenazas.

��¡Nunca más!

��Hay que rechazar HOY más que nunca el discurso del odio.



PALABRAS y no BALAS.



�� @Maria2Gamez#LosDemócratasSomosMás#VotaPSOE#HazloXMadridpic.twitter.com/gKQNAAAXzP — PSOE (@PSOE) April 24, 2021

Antes de alcanzar el poder en la Guardia Civil, María Gámez Gámez (1969) fue desde junio de 2018 subdelegada del Gobierno en Málaga, donde entre otros hechos relevantes, siguió sobre el terreno las tareas de rescate de Julen, el niño de dos años que cayó el 13 de enero del año pasado en un pozo de casi 110 metros de profundidad en la localidad malagueña de Totalán.

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y tiene un diploma de Programa de Alta Dirección de Empresa y un curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales, ambas titulaciones del Instituto Internacional de San Telmo.

Ha sido delegada de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga (2004-2008), delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en esta ciudad (2008-2011), concejal portavoz del PSOE en su ayuntamiento (2011-2016) y asesora técnica de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga (2016-2018).