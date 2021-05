Luis del Val: "En Moncloa hay un peligroso topo que incita a Sánchez a perseverar en el error"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el ataque de la ministra de Exteriores contra la Comunidad de Madrid:

Audio





[ESCUCHA LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"En España hay una titular del ministerio de Asuntos Exteriores, que se llama Arantxa Gomez Laya. Lo recuerdo porque hay millones de españoles que no lo saben, ya que la señora es muy discreta. Bueno, no siempre. Ha sido la única ministra de Asuntos Exteriores que se ha entrevistado con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, de igual a igual, concediéndole la categoría de jefe del Estado Gibraltareño. Ni en la reciente Democracia, ni siquiera en la Dictadura de Franco, ocurrió jamás eso.

También es recordada por el cuerpo diplomático español, porque cuando la lista y eficaz ministra de Defensa, Margarita Robles, ordenó el plan de vacunación de las Fuerzas Armadas, incluyó a los agregados militares en las embajadas. Y entonces, los diplomáticos y personal de las embajadas y consulados, se dieron cuenta de que su ministra se había olvidado de ellos. Asimismo, la ministra no ha logrado que el nuevo presidente de Estados Unidos haya contestado a la felicitación de Pedro Sánchez. El único país importante de la Unión Europea con quien Biden mantiene esta descortesía.

Pero, ayer, en el Congreso, se descubrió lo que algunos apresurados calificarían de torpeza, ineficacia o pésima gestión. Y es que la ministra de Asuntos Exteriores, en sede parlamentaria, descubrió que no se dedica a los asuntos exteriores, sino a los asuntos interiores, y se centró en las críticas a la comunidad de Madrid. ¿Se imaginan a Javier Solana Madariaga o a Francisco Fernández Ordóñez, ministros de Exterior de gobiernos socialistas, usar el Congreso de los Diputados para arremeter contra la comunidad de La Rioja, o la de Murcia o la de Castilla La Mancha?

Bueno, claro, perdonen, era la socialdemocracia que conseguía mayorías absolutas, no esta trinchera sectaria donde el interés supremo no es el bienestar de España, ni la aplicación de ideologías socialdemócratas, sino mantener el sillón de Pedro Sánchez. Y el espejo le ha dicho a Sánchez que, en Madrid, hay una persona a la que le votan más que a él, y ha ordenado a los ministros que persistan en la táctica que le llevó a la derrota. Resulta tan delirante que puede que no sea sólo soberbia, sino que hay un peligroso topo en Moncloa que les incita a perseverar en el error.

Audio









También te interesa

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Luis del Val: "Los españoles no estamos a la altura de Pedro Sánchez, no le podemos seguir"