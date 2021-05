Moncloa intensifica sus ataques contra Ayuso ocho días después de perder las elecciones en Madrid

Han concluido las elecciones madrileñas y tras la derrota histórica que sufrió el PSOE en los comicios autonómicos, parece que el Gobierno sigue en su empeño por criminalizar a la Comunidad de Madrid por su situación epidemiológica como una forma de venganza por sus malos resultados en las urnas.

Este miércoles podría traducirse en una cadena incesante de acusaciones contra Madrid y su presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso. El día ha comenzado con los ataques de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que si Reino Unido ha excluido a España de la lista de destinos seguros para viajar ha sido por "la irresponsabilidad" y las malas cifras de Madrid, que han afectado a la media nacional.

De hecho, la ministra de Exteriores ha reprochado que en la Comunidad de Madrid, sin referirse expresamente al nombre de la región, "llega una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa es la libertad, irse de cañas, a los toros" y la posibilidad de ir "cuando te dé la gana, donde te dé la gana".

Los ataques se han repetido también por parte de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, en el Congreso quien ha instado a Isabel Díaz Ayuso a que traslade el mensaje de que "libertad no es libertinaje" y ayude a concienciar a la ciudadanía de que, pese a que haya decaído el estado de alarma, "no se puede hacer cualquier cosa". De hecho, se ha referido a la alta incidencia que hay en varias comunidades autónomas y ella no ha dudado en nombrar directamente a Madrid.

Horas después, ataques de la delegada del Gobierno

Unos ataques reiterados por parte del Ejecutivo que también se han repetido varias horas después, en un encontronazo entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada del Gobierno, Mercedes González.

Mientras continuaba la sesión de Control al Gobierno en la Cámara baja, Martínez-Almeida y González se han reunido en el Ayuntamiento de la capital para abordar varias cuestiones, centradas especialmente en la gestión de la pandemia de coronavirus. Todo ha comenzado cuando Almeida ha exigido "una reflexión" al Gobierno central al ver "comunidades autónomas gobernadas por partidos tan distintos" coinciden en que, al haber decaído el estado de alarma, "no hay instrumentos necesarios" para seguir combatiendo la pandemia.

Recordamos que las medidas que deseen tomar las comunidades, especialmente aquellas que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, deberán pasar por los tribunales de cada comunidad y ser ratificadas por el Tribunal Supremo.

Ha sido inmediatamente después del reproche de Martínez-Almeida cuando González ha replicado que "se acabó la cordialidad", a cuyo juicio "quien tiene un lío severo es la Comunidad de Madrid", que actúa como si tuviera "una covid a la madrileña" y rechaza aplicar "todos los instrumentos que están a su alcance".

A partir de ahí la comparecencia ha transcurrido entre reproches y bromas entre Almeida y González. La delegada del Gobierno se ha reafirmado, en alusión a Ayuso, en que "cuando uno siembra una falsa libertad durante tantos meses, recoge libertinaje".

"No puede ser que siempre la culpa de todo lo malo lo tengan las comunidades autónomas", ha insistido Almeida, quien considera "un cachondeo" que el Gobierno deje en manos de las regiones la potestad de pedir un estado de alarma. El alcalde madrileño, por otro lado, no ha dejado atrás las palabras de la ministra de Asuntos Exteriores sobre la Comunidad de Madrid, ha reprochado que es "ridículo y grotesco", y ha alegado que "no todas las desgracias del mundo son culpa de Ayuso".

Ayuso refirma su gestión

Las reacciones a estos ataques reiterados no han tardado en llegar y la presidenta madrileña en funciones ha pedido al Gobierno que deje de "criminalizar" a la sociedad de la Comunidad con los "estigmas" de "cañas, toros y borrachera", y ha criticado que se culpe a Madrid "de todos los males".

"Pido que no se criminalice ni a la sociedad madrileña, ni a la hostelería, ni a la restauración, ni a los comercios, ni a los usos o costumbres de los ciudadanos en Madrid, llevándolo casi a un esperpento", ha dicho Ayuso. "Si se reduce a la Comunidad de Madrid en toros y cañas, pues mal vamos, siendo la primera economía de España y una de las economías a nivel cultural más importantes del mundo", ha opinado Ayuso, que cree que la "estigmatización" de la sociedad madrileña demuestra "una falta de respeto y de aceptación del resultado" de las elecciones autonómicas del 4 de mayo, que a pesar de haber concluido hace ya una semana, la región madrileña sigue siendo víctima de los ataques por parte del Ejecutivo.