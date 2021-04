González Laya, en COPE: "Biden no ha llamado a Sánchez porque está volcado en los problemas de EE.UU."

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Sanitaria, Arancha González Laya, cree que Joe Biden no ha llamado todavía a Sánchez, tres meses después de su investidura, porque está resolviendo los problemas de Estados Unidos. En una entrevista este martes con Carlos Herrera en COPE, la ministra ha restado valor al hecho de que el presidente norteamericano no haya llamado a su homólogo español pese a que sí se ha comunicado con otros líderes mundiales. "Biden ha llamado a muy pocos jefes de Estado porque él está volcado en resolver los problemas que tiene EE.UU. Los económicos y sanitarios. Pero a nivel ministerial y equipos de trabajo, estamos trabajando de forma estrecha desde su toma de posesión", ha dicho. No obstante, ha señalado que Sánchez y Biden estarán juntos en la cumbre del clima que se celebrará en noviembre en Glasgow y remarca que entre ambos países hay "relaciones estrechas, fluidas y de gran colaboración".

González Laya también ha defendido el plan de vacunación comunitario después de que muchas voces criticaran a la UE por el retraso en la compra, distribucción e inyección de las dosis. "Ha sido un gran acierto que la vacunación se haya hecho a nivel comunitario. No quiero imaginarme cómo hubiera sido esto si cada país hubiera ido por libre en un mercado muy intenso. Ya aprendimos la lección del año pasado con la compra de mascarillas o EPIs", ha señalado la ministra. Para ella, el plan de vacunación actual "es casi un milagro". "En menos de un año estamos vacunando a nuestros ciudadanos de una enfermedad que hasta hace nada no conocíamos", ha dicho.

La titular de Exteriores también ha defendido la presencia de Nicolás Maduro en la cumbre iberoamericana que se va a celebrar estos días en Andorra. "El presidente de ese país, aunque nosotros no lo reconozcamos, es Maduro. Pero en la cumbre, además de que todos le escuchemos a él, Maduro tendrá también que escuchar a los demás. Sin olvidar que la UE mantiene la interlocución con Juan Guaidó", ha dicho.

Sobre la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania, González Laya ha recordado que España no desea "tener un enemigo" en la frontera de Europa, pero admite su preocupación por los últimos movimientos del Kremlin. "Nostros pedimos desescalada, vuelta al alto el fuego y diálogo. Vamos a ser firmes en la defensa de los intereses y los valores como la integridad territorial y soberanía de un país como Ucrania", ha expresado.

Por otro lado, preguntada sobre si considera la vacuna rusa Sputnik V un arma diplomática, Laya ha asegurado que España no mira la nacionalidad de las vacunas, sino su "eficacia y seguridad". "Y para eso pasa por el filtro de las autoridades médicas europeas y españolas", ha añadido. Así, la jefa de la diplomacia española ha señalado que aquellas vacunas que son consideradas aptas por la Agencia Europea del Medicamento son las que finalmente "se utilizan". "La seguridad de las vacunas son las que van a mantener la confianza de los ciudadanos en la vacunación, y en España es tremendamente elevada", ha zanjado.

Por último, González Laya ha restado valor a las palabras del diplomático español Alberto Navarro, que en una carta a Joe Biden pidió levantar el embargo económico a Cuba y consideró que la isla no vive bajo una dictadura. A este respecto, la ministra se ha remitido a las explicaciones que Navarro dio ante el parlamento europeo y ha destacado su "trayectoria intachable".