Gay de Liébana: "España está en la banda baja del crecimiento económico de las economías avanzadas"

A Europa le cuesta recuperar sus impulsos económicos. Según Bruselas este año la UE crecerá al 4,2% y en 2022 lo hará al 4,4%, poniendo de manifiesto que estamos en la banda baja del crecimiento económico de las economías avanzadas, cuyas proyecciones apuntan al 5,1%, y muy por debajo del vigor de China que crecerá al 8,4%.

Si sirve para animarnos, digamos que España, según la CE, lidera el repunte económico de 2021, con el 5,9% en 2021 y apuntando al 6,8% en 2022. No obstante, conviene no olvidar de dónde venimos: de una caída de nuestro PIB de casi el 11%. Por consiguiente, la previsible recuperación de 2021 no absorberá por completo el desastre de 2020. La falta de fuelle europea se confirma con los augurios de crecimiento de la Zona Euro: 4,3% en 2021, inferior al rebote de la economía estadounidense con el 6,4%.

La previsible recuperación de 2021 no absorberá por completo el desastre de 2020

Las previsiones de la CE sobre la mejora de nuestra economía, sin embargo, quedan por debajo del vaticinio de días atrás del FMI que pronosticaba que España crecería al 6,4% en 2021. En las predicciones de la Comisión impacta el flujo de los hipotéticos fondos europeos, que demoran su llegada.

En cuanto al empleo, la CE prevé un aumento muy bajo en España durante 2021 del 0,2%, tras el desplome del -4,2% en 2020, y en lo concerniente al paro seguimos con la cruz a cuestas de que en 2021 y 2022 España, junto a Grecia, lo liderará en Europa con el 15,7% y 14,4%, respectivamente, doblando el desempleo de la Zona Euro y de la UE.

La inflación en 2021 se situaría en España en el 1,4%. Y por lo que respecta al déficit público, la CE lo sitúa en el -7,6% en 2021 y en el -5,2% en 2022, que se acumula al -11% de 2020.

En cuanto a la deuda pública, cerraremos 2021 con un volumen del 119,6% del PIB, consolidándonos después de Grecia, Italia y Portugal como el país más endeudado de toda Europa