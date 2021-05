Amenazas a una concejal del PP: "Deja de molestar al PSOE... o iremos a por ti"

"Deja de molestar al PSOE y de escribir en redes, o iremos a por ti".









Este es el texto de la carta recibida este lunes en el domicilio de Leyre Marcilla Martínez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja). Un hecho que ha provocado que su grupo municipal haya condenado enérgicamente esta acción, mediante el siguiente comunicado: " Desde el Partido Popular condenamos cualquier tipo de amenaza o acto que intente coartar o coaccionar la libertad de expresión de cualquier persona. Así pues condenamos las amenazas que nuestra edil Leyre Marcilla ha recibido en el día de hoy, en el buzón de su domicilio. Dichas amenazas mandaban callar a nuestra concejal y no utilizar las redes sociales para criticar al PSOE; además le decían que si no cumplía con esta advertencia irían a por ella. Desde aquí todo el apoyo a nuestra compañera y nuestra más enérgica respulsa hacia cualquiera de estos actos, sean hacia la persona que sean".

Una mujer activa en redes sociales

La propia edil ha sido la encargada de denunciar sus amenazas en redes sociales, donde suele mostrar una intensa actividad, tanto en su faceta de representante pública como de voluntaria.









"He bajado al buzón a por las cartas y... ¡sorpresa! Tenía un regalito de alguien que se ve que no le gusta la libertad de expresión. Pues si, me han amenazado y coaccionado de manera anónima claro porque decirlo a la cara les debe de costar mucho. No sé si así piensan que voy a callarme o a dejar de defender lo que creo, voy a dejar de publicar o van a mantenerme callada pero vamos ya les digo yo que NO. Ni de coña me callan las amenazas, ni voy a ceder a nada ni a nadie. Esto solo me dice que estoy haciendo bien las cosas, porque si tanto molesta lo que hago es que duele y si duele cura señores. La libertad de expresión está en decir las cosas con respeto y sin faltar a nadie, nunca he faltado ni he amenazado a nadie. El que piense que con esto voy a tener miedo y voy a dejar de ser quien soy es que me conoce poco. Libertad de expresión sin coacción!!!!!

Ante las numerosas muestras de apoyo recibidas, Leyre Marcilla publicó su agradecimiento en la misma plataforma en la que había denunciado la amenaza recibida.