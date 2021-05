Los vaivenes de Pedro Sánchez con los indultos del procés: "Absoluto respeto y acatamiento de la sentencia"

La toma de posesión de ERC en coalición con JxCat da continuidad al independentismo en Cataluña. Pere Aragonès se enfrenta al liderato de una comunidad en la senda del secesionismo y los nombres que se barajan para el Govern dejan entrever que no se trata de una premisa que vaya a quedar en el aire. El acuerdo, que prácticamente se ha cerrado en la cárcel de Lledoners, donde cumplen su condena varios de los líderes del referéndum unilateral del 1-O, refleja claramente el papel fundamental que van a tener los 'conductores' de este proceso en el nuevo Gobierno catalán.

Hoy son protagonistas los indultos a los líderes independentistas del pasado 1-O y la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ya ha pasado en otras ocasiones, no ha hecho más que cambiar en torno a este asunto en los últimos años.

Año 2019: "Respeto y acatamiento de la sentencia"

En el año 2019 y tras conocer la sentencia del 'procés', el Gobierno de Pedro Sánchez manifestó su "absoluto respecto y acatamiento" de la resolución del Tribunal Supremo, después de un proceso desarrollado "con plenas garantías y con absoluta transparencia".

En este sentido, Pedro Sánchez defendió el "Estado social y democrático de derecho como el español" y trasladó su "íntegro cumplimiento".

"Quiero manifestar el absoluto respeto y acatamiento de la sentencia del Tribunal Supremo por parte del Gobierno de España. En un Estado Social y Democrático de Derecho acatamiento significa su íntegro cumplimiento. Ha sido un proceso judicial con plenas garantías y transparencia", fueron las palabras que pronunció el presidente del Gobierno tras conocer la sentencia del procés.

Quiero manifestar el absoluto respeto y acatamiento de la sentencia del Tribunal Supremo por parte del Gobierno de España. En un Estado Social y Democrático de Derecho acatamiento significa su íntegro cumplimiento. Ha sido un proceso judicial con plenas garantías y transparencia. pic.twitter.com/K9Cpb3YHFP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 14, 2019





En una rueda de prensa sin preguntas, Sánchez no utilizó directamente la palabra "indulto" pero sí dejó claro que se trataba de una posibilidad que ni tan siquiera estaba encima de la mesa.

También hubo reacciones por parte del actual ministro de Transportes (anteriormente lo fue de Fomento), José Luis Ábalos, quien fue más contundente que el presidente: "No procede en absoluto hablar de indultos. Desde luego, el Gobierno no tiene esa voluntad", señaló. Por lo tanto, en el año 2019, en el Gobierno se descartó cualquier tipo de indultos, a pesar de las reiteradas solicitudes desde la Generalitat.

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / POOL



Año 2020: "Todos hemos cometido errores"

El discurso de Pedro Sánchez comenzó a cambiar de forma una vez consolidado su Gobierno, en el que Esquerra Republicana de Cataluña se tornó como una de sus bazas fuertes para poder tomar decisiones, especialmente por la evidente necesidad de contar con sus trece apoyos en el Congreso de los Diputados.

Desde aquel mensaje en 2019, en el que defendía la sentencia del Tribunal Supremo, a finales de 2020, durante la comparecencia de fin de año desde Moncloa, Sánchez aseguró que su Gobierno nunca "ha escondido sus intenciones" y se refirió directamente a las peticiones de indulto para los presos políticos catalanes: "Este es un Gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia en Cataluña", indicó.

"Es muy importante superar episodios aciagos, que nos sonrojan al conjunto del país. Cuando hablamos de Cataluña, nadie está libre de culpa. Todos hemos cometido errores y tenemos que aprender de esos errores, mirar hacia adelante y encontrar un espacio de reencuentro", añadió Sánchez hace unos meses.

Año 2021: a la espera de la resolución del Supremo

Han sido al menos siete peticiones de indulto para los presos independentistas. Estamos hablando del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los exconsejeros Bassa, Forn, Rull, Romeva, Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los 'Jordis' y Forcadell.

Un informe que previsiblemente estará disponible a finales de esta misma semana, tal y como han asegurado a COPE fuentes jurídicas. Una vez conocida la decisión del Supremo, el Gobierno tendrá las manos libres para poder tomar una decisión al respecto.

Si bien es cierto que Pedro Sánchez aún no se ha pronunciado sobre este asunto, sí lo ha hecho el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha pedido que los indultos se vean con "normalidad", independientemente de que sean favorables o no. "Parece que los indultos del 'procès' son todo uno. No, el indulto es una cosa que se pide para una persona y, por tanto, cada expediente tendrá vida propia", ha señalado el ministro de Justicia. No obstante, y como ya hemos comentado, Pedro Sánchez no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto, tampoco querrá mostrar sus cartas. Sabemos que el presidente del Gobierno se ha apoyado durante su legislatura en ERC, quien ha insistido no solo en indultar, sino en la amnistía para los líderes independentistas del 1 de octubre. Más ahora, que ERC ha alcanzado un acuerdo con JxCat para desbloquear la situación política en Cataluña.

EFE/Juan Carlos Hidalgo





Lo que está claro es que será necesario esperar al informe final del Tribunal Supremo, pero también sabemos que ERC no quiere decir adiós a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez necesita mantener los apoyos de ERC para mantener el poder, que podría pasar por los indultos a los líderes independentistas si el Tribunal Supremo diera luz verde a los mismos.