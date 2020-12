Luis del Val: “A lo mejor Podemos cree que el año que viene ya se habrán cargado la Constitución”

Luis del Val recuerda en ‘Herrera en COPE’ la celebración del #DíaDeLaConstitución y los ataques que está sufriendo

ElDía de la Constitución fue ayer, y algunos estaban contentos porque deseaban que fuera la despedida, y hoy, como la Economía va tan bien según Montero, tenemos otro día de fiesta, que es como si Pilar García Muñiz, que cumple los pocos años que tiene el 21 de marzo, lo celebrara también al día siguiente, cuando cayera en domingo. A lo mejor ha sido una concesión de Podemos, porque creen que al año que viene ya se habrán cargado la Constitución.

No hace mucho, en la terrible crisis que le tocó lidiar a Zapatero -que, luego, se convertiría en el representante artístico de un tirano llamado Maduro- la situación económica aconsejó que se reformara el calendario laboral, pero al revés, es decir, que, si caía alguna de las muchas fiestas en día de trabajo, se atrasaran o se adelantaran al domingo, con objeto de intentar recuperarnos -de acuerdo patronal y sindicatos- debido a la terrible situación laboral y económica que atravesábamos.

¿LA MEJOR SITUACIÓN PARA AMPLIAR LOS DÍAS FESTIVOS?

No hablo de la Edad Media, sino de hace tan solo diez años y, ahora, cuando superamos con creces los tres millones y medio de parados, cuando el probable repunte de la pandemia, en enero, nos arroje otra vez al desastre; ahora, cuando el Gobierno pretende que los españoles no hagamos usos de puentes para trasladarnos, resulta que el puente se amplía, no sea que el día siete de diciembre se les ocurriera a las empresas que todavía quedan en pie, ponerse a trabajar

No estamos mejor y las perspectivas son más preocupantes, pero en lugar de achicar los días festivos los ampliamos, mientras algún tonto contemporáneo, camino de los cuatro millones de parados, propone cuatro días laborables a la semana, solución adecuada para que cuatro millones de españoles no trabajen jamás, y no lo voy a explicar, porque es como si un médico, ante una hemorragia, aconsejara llevar a cabo una sangría.

En un país endeudado, y con los préstamos de la Unión Europea que vengan, mucho más, aumentamos una fiesta a las muchas que tenemos. Se puede resumir en una jota:

“Si el día seis son dos días,/ esto tiene explicación:/o es que aquí sobra el dinero…/o es que va a pagar la Unión”