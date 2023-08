Luis del Val: “En la larga lista de exigencias del Prófugo echo a faltar dos huevos duros"

Luis del Valpone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en las propuestas que Puigdemont, 'El Prófugo', está haciendo a Pedro Sánchez para apoyar su investidura:

En la larga lista de exigencias que el delincuente Prófugo exige a Pedro I, El Mentiroso, para apoyarle en la investidura -y que publica en portada el diario ABC- echo a faltar dos huevos duros, que decía Groucho Marx, y, luego, repetía irónicamente Felipe González, cuando alguien le pedía el oro, el moro y la nómina del coro.

Lo que más le habrá gustado a mi amigo Chencho Arias, es lo de los partidos internacionales de fútbol, entre Cataluña y España, porque eso le permitirá al Real Madrid no tener que jugar en la Liga Española contra el Club de Fútbol Barcelona, que se resignará a ser campeón perpetuo de la Liga Catalana, y, luego, nutrir de futbolistas del Barcelona a la gran selección de fútbol catalana.

Me ha conmovido el reconocimiento al inmenso poder que el delincuente afincado en Bruselas le reconoce a Pedro I, el Mentiroso, porque además que cosas que podría hacer, como imponer el catalán en el Congreso y en el Senado, pretende que se imponga también en la Eurocámara.

Son casi seis años fuera de Cataluña y al cobarde Prófugo eso le ha debido hacer mella, porque Pedro I, El Mentiroso, no puede imponer el catalán en el euro parlamento, cuando esa lengua no pertenece a un Estado miembro, y Cataluña todavía no es un estado miembro de la Unión Europea.

Sempre és bo destriar el gra de la palla. Aquests dies, entre les serps d’estiu i la increïble imaginació de part de la premsa espanyola (i de la catalana també), això esdevé imprescindible.



Massa palla per tant poc gra.



(I que consti que m’encantaria ser en el xalet de… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 6, 2023

Más aún, de los 7.566.000 habitantes que viven en Cataluña, la mayoría, más de 4.000.000 no son nacionalistas. Y, de los nacionalistas, no todos están por el separatismo. Separatistas pata negra, dispuestos a lo que sea, como el Prófugo delincuente, debe haber unos 300.000, porque el voto no significa que el votante esté dispuesto a sufrir muchas y molestas consecuencias.

Hecho en falta algunas peticiones, pero ya las ha puesto en marcha Marlaska, que se ha cargado a la Guardia Civil de los puestos fronterizos y de las aduanas en aeropuertos, mientras estaba de ministro en funciones, y, en Cataluña serán sustituidos por mozos de Escuadra, debido seguramente a su gran experiencia.

Poco a poco, los más de 4.000.000 de catalanes que no son separatistas quedarán sometidos por ese puñado de 300.000 totalitarios. Eso era la pacificación: permitir que una minoría someta a la mayoría de la población. Aquí Pedro I, El Mentiroso, nos decía la verdad. Y el plan se va cumpliendo, si nadie se rebela.





