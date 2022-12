Luis del Val: “Hace años se instauró que cualquier político por el hecho de ser imputado debería dimitir”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en asuntos varios como la sedición, los filoetarras de Bildu y las dimisiones de políticos por estar imputados:

Hace mucho, mucho tiempo, cuando comenzaron a aparecer los nuevos profetas de la regeneración, o sea, hace unos poquicos años, se instauró como una especie de verdad revelada que cualquier político, por el simple hecho de ser imputado -ni siquiera procesado- debería dimitir. Unos poquicos años después, quien fuera la persona de confianza del sedicioso Oriol Junqueras, don Lluis Salvadó, procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por malversación, prevaricación, falsedad documental y desobediencia, ha sido nombrado presidente del Puerto de Barcelona por la Generalidad, y con la anuencia del Gobierno, dada la aquiescencia de la ministra de Transporte, socialista catalana, o sea, de esos socialistas que les gustaría ser de Esquerra, como Illa, Iceta y el resto del mariachi. A mí que el sueldo del señor Salvadó sea superior al de Pedro I, El Mentiroso, me da igual, lo que me extraña es que la regeneración muera cuando hay que cuidar a a cualquier separatista, y para ello si a un filoetarras se le llama filoetarra, el que pronuncia esa evidencia y esa verdad es expulsado, no se preocupe, señor Gómez de Celis, que le serán reconocidos los servicios prestados, aunque sólo sea por el ridículo que ha protagonizado. Pocas veces, el vicepresidente del Congreso tiene ocasión de intervenir, pero cuando la ha tenido, su lucimiento ha queda grabado en la memoria.

Y esta noche más. A los sediciosos se les va a quitar la sedición del Código Penal, y así los sediciosos podrán volver a hacerlo, podrán seguir incumpliendo las leyes de los tribunales y no hacerles ni caso; podrán machacar a los menores de edad -uno de los abusos más miserables que existen- castigándoles si emplean su lengua materna; podrán formar una élite de funcionarios amigos de la sedición, que ya no existirá, mientras más de 7.000 empresas cambiaron el domicilio fiscal y lo sacaron fuera de Cataluña, incluidos los bancos. Esa es la paz. Pero Otegi, que si me permite el señor Gómez de Celis me parece un secuestrador en paro, sueña con la República Vasca y separarse de la denigrante dependencia española.

Hace mucho, mucho tiempo, dijeron que venían a regenerar, y van deshaciendo el pacto de la Transición, recomponen el Frente Popular e intentan, por todo los medios, que haya un enfrentamiento entre españoles.

