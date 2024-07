Luis del Val: “Esta noche volveré a preguntarme qué hubiera hecho yo en el lugar de Francisco Camps”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en la cena homenaje a Francisco Camps en Valencia, una vez que ha sido absuelto por la Audiencia Nacional por los contratos de Gürtel:

Esta noche termina el largo vía crucis de un hombre, que ha durado 15 años. Esta noche, en el restaurante Velas y Vientos de Valencia, concluye un camino sembrado con las espinas de 10 juicios, de todos los cuales ha salido absuelto. Esta noche concluye un largo túnel de desprecio social y político, y una persecución injuriosa a la que el diario El País le dedicó 169 portadas, en las que aparecía como el gran corrupto de la política, y cuando terminó por ser absuelto en diez tribunales, solo le dedicaron un pequeño recuadro, debe ser que los ciudadanos inocentes solo son interesantes, cuando se les acusa de delincuentes.





Esta noche la falta de coraje del Partido Popular culminará con el silencio cobarde, porque no acudirá a Velas y Vientos ningún representante de Génova, ni del PP de Valencia, ni de la Generalitat. Esta noche, más de medio millar de personas se congregarán para mostrar su reconocimiento a la valiente resistencia de Francisco Camps, pagándose la cena a 35 euros el cubierto.

Me cuenta Elías Bendodo que han delegado en el PP de Valencia. Pues han delegado en unos miserables, porque me informan que, cuando llamaban al PP de Valencia para preguntar cómo podían ir a la cena, les respondían que ya estaba todo cubierto. Más que miserables son tan canallas como tontos, porque hay grabaciones sonoras de esa vileza.

Esta noche volveré a preguntarme qué hubiera hecho yo en el lugar de Francisco Camps, viendo la huida de los que creía amigos, la cobardía de la sociedad, y la agresiva indiferencia de su partido, el PP, que se portó con él con la misma ruindad que aplicaron a Rita Barberá. Confieso que yo no hubiera resistido.





Y esta noche, cuando ya se haya comprobado la ausencia del sector ruin del PP, me serviré una copa de vino de Utiel, que es el que más me gusta de Valencia, y brindaré por Francisco Camps, y le rendiré mi admiración, a la vez que extraeré, del almacén de desprecio que guardo en mi alma pecadora, una nutrida ración para enviar a esos políticos, que si fueran soldados dejarían desangrándose y sin auxilio al compañero caído. A ellos les aviso de que tengan mucho, muchísimo cuidado en juntarse con Francisco Camps, porque podría contagiarles algo de su enorme dignidad, y ellos no sabrían ni lo que es, ni cómo se lleva.

