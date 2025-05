Vanesa Martín desvela cómo nació su dueto con Joaquín Sabina: "Desde hace años"

Publicado el 21 may 2025, 11:54 - Actualizado 21 may 2025, 11:56

Vanesa Martín ha visitado este miércoles los micrófonos de Herrera en COPE en una conversación tan íntima como reveladora, en la que habló de su infancia en Málaga, su llegada casual al mundo de la música y el estreno de su nuevo disco, Casa Mía, que sale a la venta este viernes. Entre anécdotas entrañables y reflexiones profundas, la cantante ha desvelado qué queda de aquella niña con cubo y boya rosa en la playa y cómo ha construido su carrera desde la autenticidad.

“Cada canción que escribo me ilusiona como la primera vez. Me rompe y me sale de las entrañas”, ha confesado visiblemente emocionada al recordar sus primeros años. Aquella niña que soñaba en la playa ahora canta con Joaquín Sabina, a quien define como una de sus grandes influencias y amigos: “Desde que lo conozco, me pongo más las pilas. Siempre que escribo una canción pienso: si la escuchara Joaquín, ¿qué diría?”

Sobre el proceso de creación del nuevo disco, Vanesa ha explicado que deseaba salir de su zona de confort: “Tenía muchas ganas de trabajar con alguien que no me diera por hecho. Con el productor Casta me he sentido libre para explorar registros nuevos”. La artista buscaba una producción más vanguardista sin perder sus raíces ni el peso emocional de sus letras.

En tiempos donde prima la inmediatez y los algoritmos mandan, Martín lamenta la pérdida de valor de la palabra: “Vivimos en un mundo de poca memoria y poca admiración. El algoritmo… me lo voy a tatuar con una cruz encima”, ironizó entre risas.

Aunque su carrera ha sido progresiva, admite que los nervios siguen ahí ante el lanzamiento de un nuevo trabajo: “Estoy nerviosa. Mi equipo me tranquiliza, me dicen que tengo un discazo. Pero yo necesito aprender a relajarme y disfrutar”.

La entrevista ha estado salpicada de recuerdos personales —como su infancia en la playa, sus inicios tocando en pequeños locales o los audios nocturnos con ideas para canciones—, así como de momentos tan surrealistas como cuando una fan le hizo creer que había muerto: “Me la encontré en primera fila. Me quedé helada”, relató entre carcajadas.

En Casa Mía, Vanesa abre “doce puertas” a distintas emociones y vivencias, un disco que espera que cale en el público como lo ha hecho en ella: “Si os enamoráis como yo estoy enamorada del disco, será un éxito”.