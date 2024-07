Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en Luis del Olmo y el homenaje que ha recibido este fin de semana en Ponferrada:

Buenos días, querido peregrino. Como sabes mejor que yo, hay un Camino de Santiago que transcurre por La Maragatería, La Cepeda y El Bierzo. Y allí, en Ponferrada, este fin de semana le dedicaron un homenaje a un amigo común, llamado Luis Del Olmo.





La Radio le debe un homenaje nacional a quien inventó el magazín de las mañanas, y una mezcla de contenidos y de extensión que es única en Europa

Hablo de ello, porque hace unas tres horas y media decías que, durante el Camino, en la madrugada de la amanecida, escuchabas a tu equipo, como hacen muchos, muchos peregrinos. Y, enseguida, me he acordado de una llamada que recibí, un poco antes de las Navidades de 1982, de Luis Del Olmo, donde me comunicó escuetamente: “Luisito, me han hecho una oferta que me obliga a abandonar Radio Nacional de España”. Y no me dijo más, pero eso supuso que viniera a la COPE, y convirtió a esta cadena de emisoras en protagonista de la primera división radiofónica, a través de un programa que hoy comandas tú en el mismo horario.

Y, si gracias a ti, a cientos de miles de españoles nos parece que conocemos Sevilla y Andalucía, como si hubiésemos vivido allí, muchos, muchísimo españoles, sabemos lo que es El Bierzo y León, y elbotillo, gracias a Luis del Olmo. No solo eso, sino que a los más próximos nos llevó allí, y aprendimos que se podía comer un botillo, sin necesidad de que hubiera cerca un puesto de la Cruz Roja para prestar los primeros auxilios.

La excusa del homenaje fue la renovación del Museo de la Radio que él creó en Ponferrada, pero creo que la Radio le debe un homenaje nacional a quien inventó el magazín de las mañanas, y una mezcla de contenidos y de extensión que es única en Europa. Y algo habrá que hacer, que decimos en España, pero no en el sentido de no hacer nada. si no de comenzar a pensarlo.

Y espero que, en esta ocasión, acuda el presidente de Castilla y León, que tenía asuntos muchos más importantes, siguiendo esa política del PP con los periodistas, que ya me resulta familiar, porque la política de comunicación del PP, ni es política, ni es comunicación. El presidente de Castilla y León delegó en un consejero. ¿El de Cultura? No, no, el de Vivienda, como si quisieran reprocharle a Luis Del Olmo, el gran publicitador del Bierzo y de León, que ha vivido casi siempre en Barcelona.

Un abrazo Luis Del Olmo y, si Carlos se lo propone, nos vemos en tu próximo homenaje.

