Luis del Val: “No me nieguen lo generoso que es Pedro Sánchez con sus amigos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en la relación de Pedro Sánchez con sus amigos como José Félix Tezanos o Cándido Conde-Pumpido:

Me han llamado la atención estas dos noticias: que el Tribunal Constitucional, presidido por don Jose Félix TezanosTortajada, considere que la mayor golfada de malversación de dinero público de los últimos 40 años, la del os ERE, parece que no fue tal; y la otra noticia es que don Cándido Conde-Pumpido Tourón, director del Centro de Investigaciones Sociológicas, anuncie que, si se repiten las elecciones en Cataluña, el resultado va a ser el mismo…

Perdón… ¿Cómo? ¿Qué me he equivocado?… Me dicen por el pinganillo que he cometido un error y que quien preside el Tribunal Constitucional que dice que la golfada de cientos de millones de euros, en lugar de destinarse a la formación de trabajadores en paro, se dedicaron a organizar una red de favores y malversación por el PSOE de Andalucía, no fue como creíamos, y no es don José Félix Tezanos Tortajada el presidente, sino el Excelentísimo señor, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, porque don José Félix Tezanos es el que dirige el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Les pido perdón, porque es que yo con los amigos de Pedro I, El Mentiroso me armo un lío, y menos mal que no he nombrado a otro amigo, Juan Manuel Serrano, que dejó Correos con un agujero superior a los 1.000 millones de euros, y, en premio a su gestión, pasó a ser director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres. “¿Y eso qué e?” Que dicen en Modorro de los Infgantes. Pues una sociedad estatal, o sea, propiedad de su amigo Pedro I, el Mentiroso, que cree que todo lo estatal está a su disposición. Pero, mira, en esta caso, me parece muy acertado, porque si una empresa que iba bien, la deja en la ruina, no te digo nada lo que podrá hacer con una empresa que acoge a las autopistas arruinadas.

Hay que reconocer que los amigos de Pedro I, El Mentiroso, se portan bien con él, pero no me nieguen lo generoso que es el gran Pedro con ellos. Y les pido disculpas por el error. Cándido Conde-Pumpido nunca escribió una biografía halagadora sobre el presidente de nuestro actual gobierno, Gobierno asentado sobre los siete magníficos: los siete magníficos votos del Cobarde Prófugo. El autor de la ejemplar biografía, ejemplar en halagos, fue el presidente del TC, perdón del CIS. Es que las muestras de amistad me conmueven y me confunden.





