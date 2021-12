Luis del Val: "En España, gracias a nuestro Gobierno, el Día de los Inocentes se celebra todos los días"

Hoy, Día de los Inocentes, es una buena jornada para que Yolanda Díaz salga a decirnos que va a derogar la Reforma Laboral de Rajoy. Es una oportunidad para que este chico, Errejón, nos explique que en Venezuela todo el mundo come tres veces al día, y eso sin exagerar. Ocasión inmejorable para que Nadia Calviño, nos asegure que somos el país de la Unión Europea que más rápido va a crecer económicamente.

En este Día de las Inocentadas, echo en falta a Fernando Simón, asegurándonos que las mascarillas no sirven para nada, y que convertir su uso en obligatorio es una exageración. Más aún, querría volverle a escuchar a Fernando Simón decir eso de que “Si hemos pecado de algo es de exceso de transparencia”. O a la ministra de Sanidad, que tiene aspecto de chica dulce y formal, anunciarnos que las sonrisas vuelven a la calle porque no hacen falta mascarillas. Pero sobre todo, sobre todo, me gustaría que Pedro I, El Mentiroso, en un día como el de hoy, nos hablara del Comité de Expertos, con ese aire de creyente en la Ciencia, que decía “Comité de Expertos” y parecía referirse a un grupo de dioses infalibles, ese Comité de Expertos que sólo se reunió en su imaginación.

Hoy es una oportunidad para que Pedro I nos asegurara, con ese énfasis que sólo poseen los convencidos de su propia valía, que el recibo de la luz, de aquí al fin de semana, tendrá unos precios semejantes a los de 2018. Lo de que nunca indultará a los ya indultados, o que nunca formará Gobierno con quienes no le iban a dejar dormir por las noches, no, por favor, que está ya muy gastado, y Pedro I renueva las mentiras, con el mismo cuidado y asiduidad con que un modista renueva su colección, según la temporada.

Hoy, la inocentada buena es aconsejar paciencia a los damnificados del volcán de La Palma, que las ayudas que les prometió hace dos meses llegarán al año que viene. Eso sí, hasta que el año próximo concluya faltan 368 días, y Canarias está algo lejos de Moncloa. Hombre, podía llevar las ayudas en el Falcon, pero si no hay Congreso del PSOE no es cosa de contaminar. Creo que este podría ser un eslogan para difundir por los medios de Comunicación: “En España, gracias a nuestro Gobierno, el Día de los Inocentes se celebra todos los días del año. Gobierno de España”.