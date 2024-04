Luis del Val desvela la razón por la que dejó de celebrar Sant Jordi en Barcelona: “El totalitarismo avanza”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en el día de Sant Jordi y la razón por la que dejó de celebrarlo en Barcelona:

Recuerdo que dormíamos la víspera en Barcelona. Luego, a la mañana siguiente, el rebaño de escritores nos reuníamos en el Ritz para hacer la foto de familia y, tras el rito, nos desperdigábamos por casetas y librerías para la firma. #DiaDelLibro

El momento mejor era cuando venía a rescatarte alguien del departamento de Prensa de la editorial para llevarte al restaurante que habían elegido para la comida. Y allí, distendidos, hablábamos de espectáculos, de viajes, de bebidas, de chismes, incluso, alguna vez, hasta de libros.





Un año dejé de ir a Barcelona. Acababa de narrar que Albert Boadella me había contado que los vecinos de su casa le arrojaban bolsas de basura sobre la tapia para que se desparramaran sobre su jardín. Y su firme voluntad de no irse, ni de su casa, ni de Cataluña, pese a las evidentes pruebas de hostilidad. “Eso es mentira”, dijo el comensal que tenía enfrente. Le miré sorprendido, porque hacía un momento había hablado sobre los whiskys de malta, y yo a quien habla de vinos y de whiskys de malta le concedo cierto crédito intelectual. No era el caso, sino la excepción. Así que le dije: “Mira, acabo de conocerte y no sé quién eres. Admiro a Albert Boadella, le conozco y me considero amigo suyo. Tú para mí no tienes credibilidad. Y por lo que has dicho, me imagino que estás enfermo de nacionalismo. Y yo no hablo con ese tipo de enfermos”. Y ése fue mi último Sant Jordi en Barcelona. #SantJordi2024

El totalitarismo avanza para que sean más libres los totalitarios

Hoy, compruebo que la enfermedad avanza y la mafia totalitaria extiende sus tentáculos. Firma Sergi Doria un reportaje en el diario ABC, donde cuenta que al escritor Albert Soler no le ha permitido ningún librero de Gerona -su ciudad- firme ejemplares de su último libro. El libro tiene un título nada críptico, que se entiende enseguida: se titula “Puigdemont: el regreso del Vivales”.

No le echo la culpa a los libreros, aunque hubo libreros en la Dictadura de Franco que se la jugaban, pero el totalitarismo nacionalista catalán es más sutil, por tanto, más peligroso. Aplican la extorsión emocional, la presión, o sea, “apretad, apretad” se llame Torra o Aragonès García. Y periodistas y escritores están en el objetivo. Sí, me acuerdo con melancolía de aquella Barcelona, libre y plural, acogedora y agradable. Carlos Herrera me imagino que también la recuerda. Pero el totalitarismo avanza para que sean más libres los totalitarios.

