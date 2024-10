Navarra a la cabeza de la pobreza visual, ¿esto qué supone?

En Navarra hay 13.051 menores que sufren pobreza visual, esto es un 10,2% del total de los menores. ¿Y qué supone esta pobreza visual? Supone que más de 13.000 menores, "ven lastrado su futuro por algo tan simple como no disponer o no llevar actualizadas sus gafas o lentillas, es algo que debe preocuparnos como país", he explicado en Cope Navarra el presidente de la Asociación visión y vida Salvador Alsina.

El objetivo es lograr una tasa cero de pobreza visual infantil. La situación ha mejorado de manera relativa, pero es imprescindible que se pongan en marcha medidas eficientes para asegurar que, en el caso de los menores. En el caso de Navarra, la Comunidad Foral es la segunda Comunidad Autónoma con peor dato.

"Todos tienen que tener las mismas opciones de accesibilidad a una buena salud visual, dado que sabemos que este problema puede afectar a su desarrollo educativo y cognitivo", añade Alsina. Y es que uno de cada tres casos de fracaso escolar se debe a un problema de visión.