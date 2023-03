Del Val: “Ni en el Día de la Mujer la enfermera que está siendo amenazada de muerte ha recibido ningún apoyo"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la enfermera que está siendo amenzada de muerte tras quejarse de tener que tener conocimeinto del catalán para unas oposiciones:

Ni ayer, que era el#DíaDeLaMujer, ni hoy, ha recibido ningún apoyo una mujer de 25 años, enfermera, que está siendo acosada, amenazada de muerte, y que tiene miedo de salir a la calle, por si le dan una paliza. Forma parte del millar de enfermeros andaluces que fueron a Cataluña para echar una mano por el desbordamiento en los hospitales catalanes. Y ha hecho bien su trabajo. Ninguna queja. Pero, cuando se han convocado las oposiciones, esta mujer, Begoña, se encontró con que tenía que acceder al nivel C-1 de catalán. Nadie le pidió el catalán, mientras atendía a los niños enfermos del área de pediatría del Hospital Vall d’Hebron.

Bueno, la miserable Plataforma por la Lengua, recibió a los sanitarios que llegaron de Andalucía a echar una mano en su desarbolado sistema sanitario llamándoles invasores, porque estos miserables prefieran que sus enfermos no tengan asistencia a que los asista un enfermero que no hable un buen catalán. Y, también, doblemente miserable, el consejero de Sanidad, Manel Balcells, que ha amenazado en público a la enfermera, que es algo así como si el ministro de Sanidad hiciera declaraciones contra una enfermera. ¿Y cuál ha sido su delito? Pues un comentario poco elegante en internet. Dijo algo así como que para aprobar las putas oposiciones tenía que acceder al puto C-1. Un crimen de lesa humanidad para la piel finísima de los secesionistas.

Así que Manel Balcells, con toda su autoridad, salió a los medios y amenazó: “Declaraciones como éstas son intolerables en una servidora pública. Desde el Centro hasta el Departamento de Salud llegaremos hasta el fondo de la cuestión. Abrimos un expediente”. Un expediente por un comentario en las redes. ¡Qué valiente es el consejero de Sanidad! El sólo, acompañado de todo el poder de su cargo, se enfrenta sin miedo a una mujer de 25 años, que llegó a Cataluña a echar una mano, por emplear un lenguaje -que no es elegante- pero resulta coloquial en cualquier serie de tv. Cuando en TV3 dicen “Puta España” al valiente Manel Balcells, no le parece mal. Y las valientes feministas no han tenido ni una palabra de ayuda para esta mujer en baja por depresión. Si fuera de izquierdas, si fuera secesionista… pero andaluza… ¡Uhf! Igual votó al PP, quita, quita. El feminismo de nómina y sectario entiende a sus colegas.

