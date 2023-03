El polémico vídeo de una enfermera gaditana que ha indignado al independentismo catalán

Polémica en redes sociales por la publicación de una enfermera gaditana que oposita en su gremio, trabajando en el hospital Vall D'Hebron de Barcelona. Begoña Suárez, se ha hecho viral debido a un vídeo de TikTok en el que critica el C1 de catalán para opositar. Y seguramente no es agradable para ella. La joven ha grabado unas imágenes junto a otras dos compañeras (de Granada y San Sebastián) en las que cuenta su reciente experiencia con un sindicato.

La enfermera gaditana ha relatado que le obligan a estudiar «el puto C1 de catalán» para aprobar las oposiciones en la sanidad catalana. Es decir, que tiene que hablar perfectamente la lengua catalana para poder desarrollar su labor sanitaria en un hospital público de Cataluña.

La joven enfermera del Vall D'Hebron dice que el C1 lo va a estudiar su «madre», en tono de burla, asegurando que no iba a perder el tiempo en ello. «Se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de catalán».

Indignación en la Generalitat

Pues bien, el vídeo de la enfermera de Cádiz criticando el catalán ha provocado el estallido en la Generalitat de Cataluña. Ha tenido que salir al paso el propio consejero de Salud, Manuel Balcell, que ha anunciado que abrirán un expediente a la enfermera por lo que considera unas «declaraciones intolerables» y culmina su mensaje recordando que en la región «el sistema sanitario debe garantizar la atención en la lengua propia de Cataluña».

En el video, que se ha hecho viral en las redes con casi 700.000 visualizaciones en Tik Tok y dos millones en Twitter, aparecen tres enfermeras vestidas con el uniforme blanco del Hospital Vall d'Hebron, y una de ellas, la titular de la cuenta en Tik Tok critica que para aprobar «las putas oposiciones» deban «tener el puto C-1 de catalán» (certificado básico de conocimiento de la lengua catalana).

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont considera que «hay un lengüicidio en marcha. Espero que Salud actúe inmediatamente», ha destacado en un apunte en su cuenta de Twitter. Estas declaraciones dan buena cuenta del nivel de histeria que se ha instalado en ciertos sectores de la sociedad catalana.













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado