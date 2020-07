Luis del Val: "Detrás de los números están las personas, detrás muchos políticos está la mentira habitual"

Luis del Val fija el objetivo de su imagen de este viernes en "Herrera en COPE" en los miles de trabajadores cuya situación es muy delicada:

[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Éramos cuatro personas en aquel restaurante. Una de ellas Iñaki Gabilondo, y quién nos había invitado era el profesor Enrique Fuentes Quintana, que había sido vicepresidente económico en el Gobierno de Suárez. Y recuerdo una frase que salió de los labios de Fuentes Quintana: “Detrás de los números, están las personas”.

Así que ayer, bajé a Madrid y me puse a hablar con las personas. Cerca de los estudios centrales de la COPE hay una cafetería restaurante con una plantilla de 13 empleados. Todos solicitaron el ERTE. Hoy estamos a 3 de julio y ninguno de ellos ha cobrado. Les pido que me muestren qué contestan a sus reclamaciones, y es siempre el mismo texto frío e impersonal de la burocracia, que les leo a continuación:

“Vamos a revisar su incidencia. si no pudiéramos resolverla por no ser de nuestra provincia o ser compleja para nuestra unidad, la remitiremos a la dirección provincial de madrid.

No mande más correos (duplica la entrada de incidencias y ocasiona mayor retraso en su resolución).

Para ello necesitamos nos remita: y aquí la serie de documentos a presentar.

En un e-mail me escribe uno de los empleados:

Buenas tardes señor. Soy Mengana, de tal establecimiento. Este es un correo de 1 junio después de solicitar, todos los días, la resolución del erte y pedir citas online y ser ignorada por completo. Siempre, la misma contestación era: qué es lo que necesita o qué es lo que solicita. Y así, día tras día, sin ninguna solución, sin que nadie dé la cara. Hemos entregado los datos docenas de veces y siguen pidiendo lo mismo. Un saludo. Es muy largo lo que le podría contar y no soy muy dada a escribir como usted. Gracias”.

Hablo con el empresario. Me dice qué no sabe qué hacer. Los ingresos se han reducido al 30%. Calcula que para que salieran las cuentas tendría que prescindir de ocho de los empleados y despedir a cinco, pero que preferiría quedarse con ocho, si le aprueban el ERE, aunque si sube el IVA reducido, como es el caso de Hostelería, la recaudación puede que se reduzca más del 30%. Me confiesa que, si tuviera cinco años más, cerraría el negocio, porque los pocos ahorros que ha logrado después de 25 años, se le pueden ir por la alcantarilla de aquí al 2023.

Audio

Habrá foto triunfal del acuerdo Gobierno y los agentes sociales

Hoy habrá imágenes triunfales del acuerdo entre patronal y sindicatos. ¿Qué pensarán las decenas de miles de personas que están detrás de la cifras? Cada uno con su drama, con su frustración. Algunos de ellos se han puesto unas gafas ahumadas y una gorra, no para protegerse del sol, sino para que nadie les conozca en la fila del comedor solidario, porque ha sido la primera vez en su vida que comían de caridad.

En lugar de tanto esfuerzo perdido por maquillar el número de muertos y por disimular lo que se hizo mal y tarde ¿por qué no tratan de ser más eficaces? ¿Qué hubiese pasado, en este país, si el personal de Sanidad no hubiera renunciado a sus días de fiesta, y se hubiera puesto a trabajar, incluso sin las necesarias medidas de seguridad, temeridad que a algunos les llevó a la tumba?

Me asalta una horrible mezcla de tristeza y enfado, de abatimiento y de cólera. Detrás de los números están las personas, es cierto, y detrás de muchos políticos la mentira habitual, porque se han olvidado de lo que sufren las personas".

