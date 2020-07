La Bolsa se limita a consolidar hoy las fuertes ganancias que consiguió ayer

Hoy las Bolsas europeas tienen que defender las ganancias de las últimas sesiones. Ayer todos los mercados celebraron los buenos datos de empleo que se publicaron en EEUU. En junio la economía estadounidense creó 4,8 millones de empleos no agrícolas. La tasa de paro ha bajado dos puntos, hasta 11,1 por ciento. Son datos mucho mejores de lo que se esperaba. La reapertura de la actividad está dando sus frutos en aquel país aunque a costa de un mayor número de contagios. Estos datos de empleo le quitan hierro a las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que muestran la preocupación del banco central estadounidense sobre la capacidad de recuperación de la economía. La Fed cree que la economía necesitará muchos años con condiciones monetarias laxas antes de que consiga recuperar los niveles que tenía antes de la pandemia.

Hay que contar, por tanto, con que la Reserva mantendrá el precio del dinero cerca de cero durante mucho tiempo y seguirá con sus masivas compras de bonos. El gran temor es a que un posible rebrote del virus multiplique la incertidumbre y vuelva a paralizar la actividad económica.

Hoy no abre la Bolsa de Nueva York por el día de la independencia. Dentro de casa, el índice Ibex 35 cerró ayer con una sólida ganancia del 3,75 por ciento. Hoy arranca el día pivotando alrededor de los 7.500 puntos. A falta del cierre de hoy la Bolsa gana un 4,5 por ciento en esta semana, lo que reduce la pérdida acumulada en el año hasta el 21 por ciento. Aguantan los grandes valores, incluida Telefónica, que hoy paga dividendo.

En las últimas horas los inversores también han agradecido los esperanzadores resultados de la vacuna que desarrollan la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BionTech contra el coronavirus. De momento, las pruebas en humanos son muy esperanzadoras. Y a los mercados les cambia la cara. Una empresa española también tiene se muestra muy activa en la lucha contra el virus. PharmaMar ha informado de que su compuesto Aplidín es 2.800 veces más potente que el fármaco remdesivir, que es el único antiviral aprobado hasta ahora para el tratamiento del COVID-19 en Europa y en Estados Unidos.

Los inversores pendientes de resultados en Europa

Hoy los mercados contarán con los indicadores de actividad en el sector servicios que se van a publicar en Europa. Ya se sabe que el sector no manufacturero de China ha crecido con fuerza. De hecho muestra su mejor lectura de los últimos diez años en 58,4 puntos. Hace un par de días se publicaron alentadores indicadores de actividad industrial tanto Europa, como en China y en EEUU. Muestran todavía debilidad, pero también una clara recuperación desde los mínimos que se tocaron en abril.

Los analistas del Bank of America siguen confiando en la Bolsa española, a la que atribuyen un potencial de revalorización del 13 por ciento a un año vista. Esperan que se recuperen los bancos. Aconsejan sobreponderar Bolsa española en cartera. Sin embargo y por el contrario, los expertos de Citi no contemplan ningún valor español en su lista de compañías europeas favoritas. Bank of America cree que las Bolsas pueden subir a lo largo del verano, pero pronostican un “otoño muy duro”. Los estímulos económicos y las inyecciones de liquidez pueden sostener a los mercados durante algún tiempo más. Pero en otoño pueden surgir los miedos a una doble recesión y a una pobre evolución de los resultados empresariales.

En general, los inversores temen que la situación se complique en la recta final del año cuando el coronavirus se solape con la gripe estacional, sin que se disponga todavía de una vacuna efectiva. De momento, ya hay medio millón de muertos por COCID-19 en todo el mundo, con más de diez millones de contagios confirmados.