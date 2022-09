Contratos fijos discontinuos: estas son las ventajas e inconvenientes de este tipo de vinculación laboral

En España, los tipos de contratos laborales se han ido modificando con el paso de los años. El último cambio que ha habido ha sido con la Reforma Laboral del pasado 28 de diciembre, de la cual se habló muchísimo en su día, con el Real Decreto Ley 32/2021. Tras su entrada en vigor, desapareció una clase de contrato que era muy habitual en las contrataciones de nuestro país: elcontrato por obra y servicio. Con esta medida, el objetivo principal del Gobierno ha sido reducir la temporalidad en el empleo, ya que en los últimos años era el más utilizado por las empresas, superando el 40% de las contrataciones en Españacon este tipo de contrato -el cual podía durar años, a pesar de no que no era de carácter indefinido-. Esta modificación en la reforma ha llevado a utilizar a las empresas a utilizar más el contrato fijo discontinuo.

¿Qué es el contrato fijo discontinuo?

En COPE hemos querido hablar con Eduardo Armas, profesor de Derecho de Trabajo de la Universitat Abat Oliba CEU, experto que explica qué son los contratos fijo discontinuos y en qué situación se encuentran los trabajadores contratados de esta manera: “ Como su propio nombre indica, el contrato fijo discontinuo es un contrato de carácter indefinido, por lo tanto, no está circunscrito a una duración temporal predefinida, y contratos en los que la prestación de servicios no se hace de forma continuada. Por lo tanto, un contrato indefinido en el cual no se trabaja de forma continuada en el tiempo”, explica Eduardo.





Ventajas e inconvenientes

Tal y como nos explicaba, Armas ha señalado que este tipo de contratos, una de las ventajas que tiene respecto al de obra y servicio es que “protege” más al trabajador, ya que que supone que el empleado mantenga su “antigüedad”. Así lo explica el profesor de Derecho de Trabajo: “Su antigüedad se va a mantener durante todo el tiempo esté prestando servicios o no. Un trabajador fijo discontinuo alterna periodos de ocupación efectiva en la empresa con periodos de inactividad, pero para su antigüedad todo el periodo computará como si hubiese estado trabajando todo este tiempo”.

Y, ¿por qué protege más al trabajador? Por es un contrato indefinido, que es su principal característica. “No tiene una fecha de vencimiento y, durante la duración del contrato, tú vas a ser llamado a trabajar en algunos momentos y, en otros, estarás en el desempleo. Estarás cobrando la prestación de desempleo durante tu periodo de inactividad”. Sin embargo, el inconveniente este tiempo de inactividad hasta que la empresa te vuelve a llamar, a pesar de estar vinculado a ella.

Los derechos del trabajador en un contrato fijo discontinuo

“Los derechos que tienes en esa empresa son exactamente los mismos que tendría cualquier trabajador con un contrato indefinido ordinario. Por ejemplo: en términos de conciliación de la vida familiar y laboral, de suspensión de tu contrato por nacimiento de hijos… tienes los mismos derechos”, contaba Eduardo Armas.

Tipos de contratos

“Lo que se quiso hacer con la nueva normativa es capar la contratación temporal. Entonces, lo que se pretende es que, desde el momento que tú hagas un contrato sea indefinido. Por lo tanto, ¿qué contratos hay? Un contrato indefinido. Y, después, excepcionalmente, se permite que tú puedas realizar contratos temporales. ¿En qué circunstancias? Un contrato de formación y aprendizaje, se permite para el ámbito de la contratación temporal, y los supuestos de interinidades para sustituir a un trabajador de forma muy puntual y acotada en el tiempo. Y, el resto de contratación que se prevé, es una contratación indefinida. Y dentro de este está el fijo discontinuo”, terminaba de explicar Eduardo Armas.