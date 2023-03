Del Val, sobre el caso Mediador: “Esta trama parece tan pringosa, tan de putiferio, que llamará la atención"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el caso Mediador, la trama de 'organización criminal con jerarquía y estructura dedicada a la corrupción' que ha puesto en jaque al PSOE:

Lo señala con acierto Manuel Marín, en su artículo de ABC, y es que en la mugrienta corrupción de la trama canaria, el PSOE está más preocupado por lo que salga que por la corrupción en sí misma. Ya pasó en el suicidio de las gemelas de Sallent de Llobregat, donde, al principio, el colegio y la consejería de Educación negaron el acoso, porque les parecía más importante librarse de cualquier responsabilidad que el suicidio de una de las niñas, hasta que los abrumadores testimonios les obligaron a cantar la palinodia. Digo Sallent de Llobregat, de la provincia de Barcelona, porque hay otro Sallent, Sallent de Gállego, en el Pirineo Aragonés, donde no hay acoso escolar, al contrario, cuentan con el paso de profesoras ejemplares, que son recordadas con inmenso cariño por todos los vecinos.

Esta mugrienta corrupción no juega la Champions League de las corrupciones, porque es de Segunda División, pero aparece tan pringosa, tan de putiferio y despedida cutre de soltero, que va a llamar la atención, no por la cuantía de las mordidas, sino por su artesanal y churretosa estructura, con un capo que parece que actuaba como esos donjuanes de provincia, que matan una y cuentan cuatro, secundados por unos diputados de reparto que no sabían lo caras que les iban a salir las copas y el masaje completo. Y prueba de ello es el nerviosismo y las desabridas maneras de Patxi López, porque sabe muy bien que aquí no cabe el disimulo, ni el teatro.

Nadie se rasgó las vestiduras con la trama del 3%, que eso sí era una trama secesionista, y levantaba millones de euros para la causa, pero es que esto de los reservados con las samaritanas del amor es de vodevil barato. Hay momentos en que la realidad es la que es, no lo que dice un ministro o un portavoz. Y, cuando la ministra de Hacienda, con una inflación subyacente que hacía 40 años que no la sufríamos, dice que la subida de los precios es irrelevante, ya no engaña. Y cuando Pedro I, El Mentiroso, doctor en Economía, dice lo de los hombres del puro, y que el beneficio empresarial es excesivo, pues llega Ferrovial, empresa española, y se va a los Países Bajos. En Cataluña 3.000 empresas cambiaron su domicilio fiscal. El dinero es asustadizo y la corrupción pringosa. Y eso no se cura ni con mentiras, ni con desfachatez, ni con cinismo.