Herrera: "El sumario del caso Mediador, al que ha accedido COPE, define la trama como "organización criminal""

Lo agradable que lo tiene que estar pasando el sanchismo ahora mismo, cuando ha comprobado que todos los planes que tenía, eso de arreglarle los delitos a mis amigos y socios malversación, sedición por aquí por allá, voy a ver si lo de la ley del 'solo sí es sí', esto me lo quito de en medio pronto, han visto que no, que la Ley del 'sí es sí' sigue sacando violadores a la calle y no saca más porque hay huelga de los letrados de justicia.

Ese plan de yo hasta las autonómicas y municipales que son en mayo me dedico al riego por manteo, el dinerito que he sacado en impuestos y la inflación, voy dando paguitas por aquí y por allá, pero luego resulta que los indicadores económicos te complican la vida, un caso como el 'Mediador' conocido también como lo del 'tito Berni' conforme pasa las horas te pone más nervioso y ya no digamos al PSOE canario y además hay empresas como Ferrovial que cogen la maleta y se van de España, se van de la sede social española porque aquí hay un discurso anti empresarial y cuando destruyeses el ambiente de confianza que se necesita para operar pues la gente se va a otro sitio.

Ayer conocimos el dato adelantado de la inflación que lo que confirma es el repunte que está experimentando en estos primeros meses del año. Precios de febrero 6,1%, dos décimas más si lo miramos en términos anuales, que es como se mira habitualmente la inflación. Si hacemos como hicieron el mes pasado Calviño y Sánchez, que es hablar de la mensual y no de la anual, en ese caso la subida sería de un punto. Es un nivel alto y el repunte en la inflación subyacente que está en el 7,7% interanual. El Gobierno dice que lo de siempre, que todo es pasajero.

El hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba, siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama el Banco Central Europeo que dice, sigo mi política de incremento de los tipos de interés, es decir, se va a poner en el 4% sin lugar a dudas, ahora está en el 3,53 lo más alto desde noviembre de 2008, pero a una velocidad enorme se ha producido la subida porque hace un año el Euribor estaba en términos en tipos negativos menos 0,33.

Para las familias hipotecadas, eso es un incremento brutal de su cuota mensual. Para una hipoteca media de 150.000 euros las subidas son una cuota mensual de 300 euros más al mes y eso no es una anécdota. El Banco de España calcula que en estos primeros meses del año hay unos 4 millones de hipotecas pendientes de revisión.

Novedades en el 'caso Mediador'

Luego tienen ustedes en la el asunto de la trama corrupta desde el mismo Congreso que ofrecía a empresarios privilegios en contratación pública y les extorsionaba a cambio de tratos de favor en inspecciones. Además cenas, fiestas, prostitutas y estas cosas y que hacía el tito Berni, ¿y cuántos más?

La incógnita, lo que tiene de cabeza al PSOE, es la identidad de los diputados que se iban de cena con Juan Bernardo Fuentes, algunos medios dicen hoy mayoritariamente gallegos o andaluces, desconocemos el nombre. El grupo socialista no los ha facilitado pero esto es cuestión de días. Tiene razón Patxi López cuando dice que una cosa es ir a una cena y otra corromperse. Estamos de acuerdo. Otra cosa es si después de haber sido de escena también se han ido de putas porque como la campaña moral que está organizando el Partido Socialista de abolir la prostitución la está haciendo con el concurso de Diputados con Juan Bernardo.

Ayer Patxi López mostró todas sus limitaciones ante los medios a la hora de enfrentarse a las preguntas sobre la trama y no se descarta el apoyo a una comisión de investigación por este asunto entre algunos de los socios del gobierno. El PP ha pedido comparecencia de Ministros de Economía defensa exteriores interior para ver qué concesión de subvenciones a alguna de las empresas que pagaban comisiones o la trama de Curbelo puede haber.

Otras informaciones también dicen que el mediador de la trama presumía de relaciones con dos ministros y tres senadores y la cuestión de las prostitutas las cenas los clubes de alterne etcétera, hace que la parte madrileña de la trama sea muy notoria para los medios pero no deberíamos perder de vista la parte Canaria de la trama, porque allí estaba mucho más instalada. Hasta el punto de que Tito Berni dejó su cargo en la administración autonómica a su sobrino, también detenido por este asunto, también investigado por este asunto.

COPE accede al sumario

La cadena COPE ha tenido acceso al sumario de este asunto que se instruye y la cosa no es precisamente para que los socialistas estén tranquilos. A ese sumario se le define en la trama como "organización criminal con jerarquía y estructura dedicada a la corrupción" y en el sumario también se lamenta la decisión de la Fiscalía de no solicitar la prisión provisional provisional para el tito Berni, pero se sabe de quién depende y que actúa como un solo hombre o una sola mujer.

Ferrovial sale de España

Ferrovial ayer anunció su salida de España para instalarse en los Países Bajos. No es una buena noticia que una gran empresa española se deslocalice y lleve sus sede social a otro país europeo. ¿Qué es lo que argumenta la compañía? Dice que por razones de seguridad jurídica y de proyección internacional, estoy mejor allí. El negocio en España solo supone el 15% de la facturación de la empresa, sin embargo la factura fiscal de España es más de la mitad del conjunto, o sea todas las razones que hayan llevado al responsable de Ferrovial, Rafael del Pino, a trasladar la serie de la compañía son de carácter técnico, pero es inevitable contemplar el contexto político.

Cuando un gobierno hace un discurso hostil a los empresarios a nadie le puede extrañar que los empresarios se vayan cuando destruyes el ambiente de confianza que se necesita para operar, creas inseguridad jurídica, cambios legislativos continuos, incertidumbre, desde luego hostilidad.