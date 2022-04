Luis del Val, sobre la matanza de Bucha: "Llega un momento en que no se puede mirar hacia otro lado"

Luis del Val pone el foco de la imagen de día de "Herrera en COPE" en la matanza de soldados rusos en la ciudad ucraniana de Bucha:

"Hay que reconocer que es mucho más sencillo matar civiles que matar soldados. La primera ventaja es que el civil está desarmado, y, la segunda, que se cree que no es un objetivo militar. Bueno, para un ejército que cumple las Convenciones de Ginebra, no lo sería, pero hablarle al Ejército de Putin de convenciones internacionales es como hablarle a un asesino del bien que produce la caridad y ser bondadoso con el prójimo.

Ser soldado es un orgullo. Ser un asaltador, un violador de mujeres indefensas, un torturador que inflige sufrimientos a las víctimas antes de matarlas, es ser un canalla. Parte del Ejército del Psicópata de Moscú parece que está compuesto de brutales canallas, de sanguinarios feroces. Y un ejército no se comporta así, sin la aquiescencia o la sugerencia de sus oficiales, que deben sentirse orgullosos de la despreciable misión de la que son ordenantes y cómplices.

La crueldad y el heroísmo duermen en el sótano del alma, y se despiertan en situaciones violentas y extremas. Por ejemplo, en una discusión o en un incendio; y el joven anónimo entra en un edificio en llamas y se juega la vida para salvar la vida de un niño, o el violento usa un cuchillo como argumento de la discusión y mata a su mujer, a su hermano o al cliente de un bar.La guerra es una situación extrema, pero hasta en la batalla existen reglas, a no ser que uno de los ejércitos lo mande un canalla con la complicidad de otros canallas, y se produzcan las atrocidades que nunca calman al canalla, como se ha venido demostrando a través de la Historia, porque siempre querrá más para ver si aterroriza a su enemigo. Y llega un momento en que no se puede mirar hacia otro lado, por muy lejos que nos parezca el conflicto, porque el canalla monstruoso seguirá cometiendo monstruosidades mientras tenga poder para ello. Así ha sido siempre. Y hasta los más pacíficos se percatan de que no se puede ser indiferente, no por valentía, sino simplemente por egoísmo, porque el canalla monstruoso seguirá avanzando hasta que llegue a la puerta de nuestra casa, y no llamará al timbre, sino que el canalla a sus órdenes la derribará y sabremos lo que es la tortura como protagonistas. Y hay que hacer algo, aunque eso suponga pasar frío, que más fría es la muerte".

