Luis del Val, a los que no evitaron la muerte de Samuel: "Cuidado con mantener la boca cerrada"

"No me gusta vivir en un país donde un chico de 24 años es pateado hasta la muerte, en las puertas de una discoteca, rodeado de gente que se limita a observar. No me gusta. Porque puedo intentar comprender el móvil que impulsa al miserable a asesinar a una anciana para conseguir un botín de veinte euros; o el ataque de ira que incita a un colérico a clavarle la navaja a otro en una discusión, pero no puedo comprender el placer de una manada que se dedica a pegarle patadas a una persona indefensa, a un ser igual que ellos, tendido en el suelo, y no parar hasta acabar con su vida.

Las bestias irracionales que nos rodean, desde los lobos a los caimanes matan por subsistir. El pez grande que se come al chico y no lo hace por placer sino para seguir viviendo. Pero estas bestias de La Coruña, sin agarrarse a una ofensa que no existía, han segado la vida de un joven de la manera más vil y más cobarde. Porque hace falta ser un cobarde para formar parte de un grupo de torturadores que patean a una persona indefensa que sólo se queja y sufre; hay que tener el alma podrida para participar en una acción tan llena de vileza e indignidad; y hay que poseer grandes de dosis de infamia y bellaquería para cooperar en la tortura y asesinato de una persona indefensa. Y, perdón, por lo que voy a decir, pero también hay dosis de cobardía entre los que miraron y se limitaron a observar y, después, en el mutismo de los testigos que, con miedosa pusilanimidad, no vieron nada, no conocían a nadie, no recuerdan lo que pasó.

Pues, cuidado con mantener la boca cerrada para evitarse complicaciones posteriores, porque pueden ser acusados de complicidad, y meterse en un lío. Ni siquiera hablo de deberes cívicos, y de que mañana podrían ser ellos los pateados, simplemente informo de algo que puede suceder y sucede. Pero no terminan aquí los cobardes, porque en Madrid, otro grupo de cobardes, sobre este asesinato colectivo se manifestaron para echarle la culpa a Isabel Ayuso, es decir que, por motivos políticos, los cobardes de Madrid usaron a la víctima de La Coruña como si fuera mercancía ideológica, que es algo así como escupirle al muerto. No, no me gusta esta falta de coraje, este apocamiento y esta cagalera, que estimula a que se practique, en público, la vocación de los verdugos sanguinarios".

