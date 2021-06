Luis del Val: “Si no es importante que seamos iguales ante la ley, no vaya a Colón el domingo”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las excusas de ciertos políticos para no asistir a la manifestación de Colón de este domingo:

"El presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo; el de la Junta de Andalucía, don Juan Manuel Moreno Bonilla, y el presidente de la de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco, no asistirán a la manifestación del domingo 13, en la plaza de Colón, porque tienen cosas más importantes que hacer. Si a usted le sucede algo parecido, por favor, no vaya y haga como ellos.

Si cree que no tiene importancia que los españoles dejemos de ser iguales ante la Ley, y la condición de secesionista, o nacionalista, suponga un trato diferente y obsequioso, y la decisión de los jueces no importe ni tenga a que ver con esos ciudadanos, que son especiales, entonces, por favor, no vaya a la plaza de Colón.

Si no le causa incomodidad que los españoles que viven en Cataluña sean acosados por no ser nacionalistas, y los que quieren estudiar en la lengua del Estado, que hablan casi 600 millones de personas en todo el mundo, se vean obligados a reclamarlo para, a continuación, ser señalados como infieles y traidores a la causa nacionalista, entonces, por favor, no vaya a la plaza de Colón el próximo domingo.

Si está convencido de que la intención del presidente del Gobierno es una operación de Estado a largo plazo-a pesar de no contar ni buscar el apoyo de la oposición- y que no lo hace por los votos de Ezquerra para mantenerse en Moncloa sin problemas, y darle una patada al balón para adelante, y ya veremos... En fin, si el presidente más mentiroso de la historia de la reciente Democracia en España, cree que esta vez está diciendo la verdad, entonces, por favor, no vaya a la plaza de Colón.

Y, por fin,si cree que los secesionistas se van a conformar con los indultos, y sus colegas del PNV también, y que no le va a afectar que Cataluña, se separe, y se adhiera, luego, Baleares, y después lo haga el País Vasco, llevándose a Navarra, y que eso no le va a repercutir ni en su trabajo, ni en su economía, ni en su vida, entonces, por favor, haga como don Alberto Núñez Feijóo, don Juan Manuel Moreno Bonilla y don Alfonso Fernández Mañueco, y no vaya a la plaza de Colónel próximo domingo. Nadie le echará en falta. A ellos, le aseguro que tampoco".

