Ángel Expósito: "Yo soy Puigdemont y me planto en Colón"

Ya. Ya sé que la política no vende que lo todo lo que toca Pedro Sánchez resta, que no aparece en público porque el pitan sin reparo alguno y que estas del procés independentista catalán hasta los pelendengues. Todo eso ya lo sé.

Pero voy a intentar analizar esta nueva fase del disparate catalán desde otros puntos de vista más allá del indulto en sí (que está cantado) y de las hipotecas de Su Sanchidad que, al parecer, no van a acabar nunca.

1.- La culpa fue del PP y si me apuras la culpa fue y es de Isabel Díaz Ayuso. Visto lo visto y con el paso del tiempo, evidentemente, la gestión de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y resto fue, cuánto menos, discutible, insisto, después de visto todo el mundo es listo.

Pero el golpe lo dan Junqueras y Puigdemont rodeados de lunáticos. El golpe no lo dan Fernández Díaz o Albert Rivera.

En lo que sí tiene la culpa Díaz Ayuso es que ha sido la primera es destapar electoralmente las consecuencias de este inmenso quilombo.

2.- No deberíamos olvidar que el procés es un disparate a largo plazo. Y que la madre del cordero no son los indultos, la violencia de Urkinaona o las transferencias. La clave del procés es La Educación, estúpido, es la Educación.

Los hijos de Pujolone montaron el 1-O; los hijos de Artur Mas, Junqueras o Roures montaron las batallas de Urkinaona y la CUP. Verás dentro de pocos años cuando los hijos de Rufián, Elsa Artadi o de la pija esa huida a Suiza tengan edad.

Insisto: La educación, estúpido, es la educación.

3.- Visto lo visto. Ponte en el lugar de Junqueras. Ni que decir tiene que yo no me fiaría un pelo de estos, pero ponte en el lugar de cualquier socio de Pedro Sánchez. ¿Tu te fiarías de Sánchez?

Junqueras sabe que Su Pedridad (que dice Miquel Giménez) le engañará a él, a los barones socialistas, al Rey, a Ursula Von der Leyen, al Tribunal Supremo y a Ábalos. Y los engañará a todos a la vez.

4.- Hablando del Rey de Roma. Los barones y la candidata a baronesa. Si hoy hubiera elecciones autonómicas (que tocan en 12 comunidades para dentro de dos años) si esas elecciones fueran hoy, aparecería Pedro Sánchez en un mitin junto a Susana Díaz, García Page, Lambán o Fernández Vara?

¿A que no? Porque resta. Y le silban.

5.- Imaginemos que es verdad, que to' el mundo es bueno. Que Esquerra Republicana se baja de la barretina y que la Mesa BI LA TE RAL sobre el CON FLIC TO sienta la bases para el diálogo, la concordia, el hermanamiento, la no revancha, el diálogo y el amor libre.

¿Se puede hacer un referéndum a la escocesa? ¿Y una amnistía? ¿Todo eso solo para Cataluña?

¿Y después, qué?

6.- ¿Te acuerdas de aquello que le dijo Sánchez a Junqueras en el Congreso?: "Tenemos que hablar". ¿Te acuerdas de la cena en casa de Roures con Junqueras y Pablo Iglesias?

¿A que ahora se entiende todo mucho mejor? ¿No tienes la sensación de que todo corresponde a un pacto fraguado por, para, sobre, sin y detrás de la moción de censura?

La gran traición fue aquello. Esto de ahora son solo los recibitos de la hipoteca.

7.- Por no hablar de la imagen exterior. Y de cómo quedan nuestras instituciones. ¿De verdad vamos a insistir en la repatriación de Puigdemont? ¿Para qué?

¿No hay nadie en el Gobierno que, en vez de tirarse por un barranco, nadie que advierta que todo esto da la razón a la estrategia de internacionalización del procés?

8.- ¿Y Puigdemont?.

¿Cuándo volverá a desco... a descomponerse de todos nosotros en nuestra cara?

Yo soy Puigdemont y sabiendo de la debilidad de Sánchez. Me planto en Colón o en Cibeles. Y déjate que no lo haga.

9.- ¿O las dos que se escaparon a Suiza, Marta Rovira de Esquerra y Anna Gabriel de la CUP?

A Suiza. A sufrir la opresión del capitalismo o las miserias del tercer mundo. ¿A que sí? A expandir las izquierdas catalanas por el nuevo comunismo europeo en Suiza.

Por cierto, ¿Quién paga las vacaciones perpetuas de estas dos tiparracas en Berna, Ginebra, Lausssnne o en los Alpes? Y aún las recibirán como heroínas cuando vuelvan a cortarse el flequillo a lo batasuno.

y 10. MI POSDATA

Las empresas. Esos empresarios que aplaudían a Sánchez y a Pere Aragonés ¿Volverán a erradicar las sedes sociales de sus empresas en Cataluña?

Los que se fueron a Madrid, Valencia o Zaragoza. Con este panorama, con la CUP como árbitro del partido y con esta seguridad jurídica ¿Volverán los empresarios que se fueron de Cataluña?