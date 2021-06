Sánchez evita dar explicaciones en el Congreso sobre los indultos gracias a su viaje a Argentina

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estará presente este miércoles en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados. Una cita parlamentaria marcada en rojo en el calendario por el momento clave que atraviesa la realidad política en nuestro país ante la cada vez más posible concesión del indulto a los políticos independentistas en prisión por el referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017.

En las últimas semanas hemos asistido a un importante acercamiento entre la Moncloa y el independentismo catalán. Desde Madrid, el mensaje del Ejecutivo se ha centrado en buscar una vía de consenso y diálogo que permita "cicatrizar" las heridas abiertas en Cataluña. Por su parte, el independentismo parece también haber bajado una marcha en sus pretensiones, después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, abandonase el pasado lunes el barco de la vía "unilateral" y se abriera a la búsqueda de una solución consensuada con el Gobierno de España para la cuestión independentista, proponiendo un modelo similar a la vía escocesa, proceso rechazado por el Ejecutivo de Sánchez y que no está contemplado en nuestra constitución.

Tras este intercambio de declaraciones vividas en las últimas jornadas, el Gobierno se enfrenta a las preguntas de la oposición en la Cámara Baja. Eso sí, con la ausencia de Pedro Sánchez, que desde hace unas horas se encuentra de viaje oficial en Argentina. En este sentido, los encargados de defender la postura del Gobierno ante la bancada rival serán la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Por su parte, Sánchez mantendrá, desde Buenos Aires, la estrategia que ha marcado su agenda en las últimas semanas: enviar un mensaje de apoyo al país sobre la importancia de los indultos. Para ello el equipo de protocolo del viaje ha diseñado una rueda de prensa conjunta con su homólogo argentino, Alberto Fernández, desde la escalera de acceso a la Casa Rosada.

El viaje de Sánchez a Argentina estaba contemplado en la agenda de Moncloa desde el pasado mes de mayo, pero, para muchos, debido a la realidad política que vive el país el presidente del Gobierno debería dar explicaciones en el Congreso. La marcha de Sánchez tiene como finalidad aunar alianzas con este país hermanos para apoyar un acuerdo con el FMI que permita estabilidad para el país, después de que en 2020 Argentina perdió un 10% del PIB y el desempleo se disparó un 11%. El líder socialista estará menos de 24 horas en Buenos Aires, después partirá hasta Costa Rica para realizar otra visita diplomática que tendrá una duración de dos días.

A pesar de que el principal objetivo de estos viajes es tejer una mayor confianza en las relaciones económicas y diplomáticas con estos países, la cuestión de los indultos estará muy presente. Ya que el equipo de Pedro Sánchez ha diseñado en estos viajes la opción de fortalecer la figura del presidente más allá de nuestras fronteras. Para ello, el carácter pedagógico sobre los indultos tendrá mucha presencia en cada de sus intervenciones. Eso sí, sin recibir la réplica del Gobierno como sí ocurriría este miércoles en el Congreso de los Diputados.

La coalición evita que Sánchez de explicaciones tras el viaje a Argentina

El PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios han rechazado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique en el Pleno del Congreso la concesión de indultos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña.

Así lo ha confirmado la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, donde los 'populares' han reclamado la celebración de un Pleno monográfico sobre los indultos a los presos del procés para que Sánchez dé las explicaciones correspondientes.

La Junta de Portavoces es la encargada de diseñar el orden del día de las sesiones plenarias y, en este caso, el PSOE, Unidas Podemos y otras formaciones han rechazado incluir la próxima semana esa comparecencia monográfica de Sánchez. Gamarra ha denunciado que "una vez más" los socios parlamentarios han decidido una vez más "hurtar" al Congreso su labor de control al Gobierno al rechazar la comparecencia "con luz y taquígrafos" de Sánchez en el Pleno.

Para la dirigente del PP, esta negativa evidencia que el Gobierno tiene "la total y absoluta intención de conceder esos indultos" y de "pagar ese precio político con el patrimonio de los españoles y contra la ley". "Si no, no cabe otra justificación para que no quiera venir a dar explicaciones", ha apostillado.