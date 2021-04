Luis del Val: “Si lee conocerá gente muy interesante: Sherlock Holmes, el comisario Maigret o madame Bovary”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" este 23 de abril en el privilegio de leer un libro:

"Ayer, y hoy, cuando he contemplado las imágenes del submarino español, me he acordado de la segunda vez que estuve en un submarino, en Cartagena, y la desagradable aparición de la claustrofobia, al moverme en un espacio tan pequeño. Digo la segunda vez que estuve en un submarino, porque el primer submarino que visité fue el Nautilus, cuando tenía doce o trece años, y allí nunca me atacó la claustrofobia, es más, salía del libro y me sentaba a comer, porque me llamaba mi madre, y, después de comer me introducía en el Nautilus, sin ninguna incomodidad. Esa experiencia fue gracias a un libro, pero en otro del mismo autor tuve el privilegio de dar la vuelta al mundo en ochenta días, en una época en la que no existía la aviación. También, por culpa de los libros he sufrido, y las penas de la prisión del conde de Montecristo fueron mías, de la misma manera que, ya adulto, me impresionó mucho que el bebé de la Maga muriera, sin que nadie de los que estábamos escuchando jazz, en aquella buhardilla de París, nos diéramos cuenta. La realidad y la literatura las tengo mezcladas y, en ocasiones, han sido causa de desilusión, como cuando llegué a Ítaca y constaté que no se parecía en nada a la que me había contado Homero, cuando Ulises soñaba con el regreso.

Hoy es el día del libro, pero si no le gusta leer, no lea. La lectura, como el baile, los viajes o escuchar música clásica deben disfrutarsecomo lo que son: un placer. Si no siente placer, por favor, no se castigue y no lea. Pertenecerá al 32% de españoles que jamás leen un libro. Y, mire, eso no le va a impedir ser feliz. En mi casa, durante mucho tiempo, el ser más feliz que vivía con nosotros no leyó jamás un libro, porque no sabía leer: era mi perra. Durante cientos de miles de años nuestros antepasados vivieron sin leer, porque no sabían. Esto de la lectura es muy moderno: aprendimos a leer y escribir hace sólo 6.000 años. Pero si no siente placer, no lea nunca un libro y limítese a los WhatsApp, sms y esas cosas. No se preocupe. Mi perra siempre fue feliz. Eso sí, si lee conocerá gente muy interesante: Sherlock Holmes, el comisario Maigret, o señoras tan subyugantes como la mujer del doctor Bovary, madame Bovary. Y no, no hay que vivir para leer, aunque algunos creamos que es imposible vivir sin leer".

