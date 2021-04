Día Internacional del Libro: El Pulpo escoge un título para repasar la historia de España con un toque musical

El próximo viernes 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y los comunicadores de COPE han sacado de sus bibliotecas personales sus libros favoritos para compartirlos con los oyentes y lectores de COPE.es

Seguramente que uno de tus planes favoritos es compartir un rato de lectura sentado en el sofá de tu casa mientras escuchas los programas y podcast de COPE. Por ello, en esta ocasión, Carlos Moreno 'El Pulpo', presentador de 'Poniendo las calles', nos da más detalles de la recomendación que él ha elegido para un oyente de COPE.

El comunicador de COPE ha querido explicar primero algunos de los libros más importantes de su librería personal. "Tengo muchos libros, tengo pendientes por leer, también algunos a medias y uno incluso que lo tengo repetido y que va a ser el que regale a un oyente de COPE. Me quiero centrar en varios de ellos. Por ejemplo, hay un título de Fabián Villena que está muy bien porque habla de la actitud positiva. 'Notario de Guardia', de Javier Ronda y Marián Campra, también está muy bien. 'Soñar nos hace fuertes', dedicado a esos valientes que luchan porque no perdamos la sonrisa. Es un libro que está muy bien. 'Las reflexiones de un liberal', fíjate, es un libro que quiero recomendar porque es de uno de nuestros ponedores, Luis Manuel, que es muy activo en redes sociales".

En cuanto a su recomendación, 'El Pulpo' ha elegido un libro que repasa la historia de nuestro país a través de la música. "Pero el libro que quiero regalar es muy interesante. Cuando me decís por qué sé tanto de música, aparte de porque llevo toda la vida vinculado a la radio musical, también porque hay libros como este que te dan un montón de información. Si no llega a ser por ellos, pues puede que no accedas a ella. El libro es de Fidel Moreno, '¿Qué me estás cantando?'. Su autor vino a Poniendo las calles para contarnos e ilustrarnos sobre este libro. El libro dice muchas cosas de nosotros mismos, porque repasa la historia de España a través de sus canciones, que han marcado la raíz musical de nuestro país. Es muy interesante y este va a ser el libro que regale y que dedique a un oyente de COPE".

Descubre cómo puedes conseguir el libro de Ángel Expósito

En primer lugar, tienes que registrarte en COPE.es. Si aún no estás registrado, pincha en el icono de ‘persona’ ubicado en el extremo superior derecho de la página. Rellena unos pocos datos personales sobre ti, tus intereses e indica tu correo electrónico de registro. En cuanto recibas un correo de confirmación en tu buzón, serás ya miembro de la gran familia de usuarios de COPE. De forma gratuita y sin compromiso alguno, podrás empezar a beneficiarte de una serie de ventajas exclusivas para la audiencia más selecta de COPE.

Una vez estés registrado, elige el libro de qué comunicador quieres conseguir y, a continuación, explica qué libro regalarías en este 23 de abril, a quién se lo regalarías y por qué. Las mejores respuestas serán quienes se lleven el libro. Los ganadores se darán a conocer el lunes 26 de abril. ¡Anímate y participa para conseguir el libro firmado por tu comunicador de COPE favorito!