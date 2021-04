Día Internacional del Libro: Fernando de Haro nos da las claves para analizar la sociedad con sus reflexiones

El presentador de 'La tarde', Fernando de Haro, ha aprovechado que el próximo viernes, día 23, se celebra el Día Internacional del Libro, para recomendarnos el libro que ha escrito. Una fecha muy señalada para millones de lectores con la que los principales comunicadores de la cadena COPE van a aprovechar para recomendarnos uno de sus libros favoritos.

En el caso de Fernando de Haro, él ha querido recomendarnos un libro que ha escrito él, de su puño y letra, y que intenta ofrecer una mirada a la calle, a lo que está sucediendo en la sociedad durante los últimos años.

La lupa con la que Fernando de Haro analiza la sociedad

"Ya que me dan la oportunidad de hablar de mi libro, os lo presento. 'La ventaja de mirar insistentemente una lata de sopa. No es un libro de cocina, de cómo cocinar no utilizando latas, ni es un libro de arte. Es un libro que intenta dar claves sobre lo que está sucediendo en el mundo, de la crisis que vivíamos antes de que llegase la pandemia. Es un libro sobre nosotros, sobre los problemas que tenemos con nuestra identidad, democracia, es un libro que se recogen las reflexiones de mis viajes y sintetiza cómo intento comprender yo el mundo.

Sinopsis de 'La ventaja de mirar insistentemente una lata de sopa'

Partiendo de la contemplación de la obra del famosísimo artista neoyorquino Andy Warhol en una reciente exposición, el periodista sugiere al lector un acercamiento al mundo en que vivimos, del que casi no comprendemos nada, y en el que las viejas leyes y automatismos que servían para explicarlo casi todo van desapareciendo. De Haro aborda asuntos como las crisis económicas recientes, el cristianismo, la democracia y la cultura, siempre en el tono de quien se reconoce humilde ante el conocimiento, permitiendo que la curiosidad del lector se dispare ante la necesidad de mirar para comprender.