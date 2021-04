Día Internacional del Libro: Pilar Cisneros nos invita a descubrir el libro que le ha cautivado por completo

"Me dan envidia la vida que tenían mis padres a mi edad", así empieza el libro que la presentadora de 'La Tarde', Pilar Cisneros, ha querido hacer a todos los oyentes para este Día Internacional del Libro, que se celebra el próximo viernes, día 23 de abril.

Fecha para la cual los principales comunicadores de COPE están aprovechando para recomendarnos uno de sus libros favoritos, uno de los principales refugios de muchos españoles desde que diera comienzo la pandemia.

Cisneros comparte uno de sus grandes descubrimientos

La presentadora, y comunicadora, de 'La Tarde' ha querido aprovechar esta fecha, preicisamente, para recomendarnos 'Feria', un libro que hace un análisis imprescindible para entender lo que está ocurriendo con la juventud de hoy en día y sobre todo, para descubrir una de las escritoras que más le ha sorprendido.

"Quiero recomendarte un libro que escribe Ana Iris Simón, un descubrimiento que yo he hecho y que quiero que tú la descubras. Es una escritora fabulosa, ha escrito este libro, que se llama 'Feria', está chica no tiene ni 30 años y es una de las mentes más clavidintes que tenemos en el panorama literario e intelectual en España", ha explicado.

De este libro, ha destacado, que la escritora "hace un repaso a lo que fue la vida de sus abuelos manchegos, que parte de su familia eran feriantes, de ahí el titulo. Contrapone la vida de sus abuelos, la de sus padres y con la de los jóvenes de hoy en día". A su juicio, este libro "hace un análisis imprescindible para entender lo que está pasando a la juventud actual. Es una manera de bucear en el linaje, en la importancia de la familia, de esos lazos familiares... es una lectura apasionante.

Sinópsis de 'Feria'

'Feria' es una oda salvaje a una España que ya no existe, que ya no es. La que cabía en la foto que llevaba su abuelo en la cartera con un gitano a un lado y al otro un Guardia Civil. Un relato deslenguado y directo de un tiempo no tan lejano en el que importaba más que los niños disfrutaran tirando petardos que el susto que se llevasen los perros. También es una advertencia de que la infancia rural, además de respirar aire puro, es conocer la ubicación del puticlub y reírse con el tonto del pueblo. Un repaso a las grietas de la modernidad y una invitación a volver a mirar lo sagrado del mundo: la tradición, la estirpe, el habla, el territorio. Y a no olvidar que lo único que nos sostiene es, al fin, la memoria.