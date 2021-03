González Ferrari: "No hay una sola línea roja que este frívolo que juega a Dorian Gray no haya traspasado"

Carlos, miro la reacción de Sánchez a la maniobra del hombre pájaro,del pájarode su vicepresidente.Calificar a Iglesias del hombre que como ministro de Asuntos Sociales hizo una encomiable labor conlas residencias de ancianos, de las que no se ocupó y ni siquiera tuvo la vergüenza torera de visitarlas cuando los residentes morían por miles,es un grave insulto, gravísimo insulto, a las víctimas y sus familias.De las que el señor presidente pasó de largo endilgándole elmarrón a las Comunidades Autónomas. Algún día cuando este atormentado y resignado país se caiga del guindo para analizar e1 desastre enque Sánchez ha convertido a España,habrá que hacerle pagar por ello.Es inaudito que en rueda de prensa conjunta con un mandatario europeo y en suelo francés,insulte sin ningún recato a la oposición, y analice, y no precisamente con talento y sutileza, el zambombazo de su metedura de pata en Murcia cuyo efecto dominó puede ponerle contra las cuerdas sin Ciudadanos que le sirva de clavo ardiendo, y un posible batacazo en Madrid que haga temblar los cimientos de este falso PSOE de cuyo barco veremos huir a las ratas, quien sabe si antes de lo previsto.No hay una sola línea roja que este frívolo que juega a Dorian Gray, no haya traspasado. La penúltima, repartir las ayudas entre las comunidades que gobierna conbastante más generosidadque al resto.¿Les queda claro a los madrileños?