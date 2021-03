Gabilondo endurece su discurso: "En Ayuso hay principios y valores en la línea del trumpismo"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, candidato a las posibles elecciones del 4 de mayo a la presidencia regional, cree que la presidenta Isabel Díaz Ayuso tiene "algunos principios y valores que están en la línea del trumpismo" y que sería "extremadamente peligroso" que el PP y Vox formasen gobierno.

Gabilondo ha indicado que con el Gobierno de Ayuso se han asentado "algunas injusticias" y se ha empezado a ver con "naturalidad" que la política sea "un mero instrumento útil para lograr intereses personales", ha señalado en una entrevista en El País.

Ha señalado que la convocatoria de elecciones por parte de Ayuso "es una irresponsabilidad" por el momento de pandemia, además de por la falta de unos presupuestos regionales -prorrogados desde 2019- y porque aún no hay "destino" para los fondos europeos.

Sobre su propia candidatura al Ejecutivo regional, Gabilondo ha dicho que "no se busca un icono" sino a alguien con "capacidad de aglutinar, de acordar y de consensuar políticas por el bien común".

Para el portavoz socialista sería "extremadamente peligroso" que el PP y Vox formasen gobierno, y ha indicado que en el caso de que el PSOE ganase las elecciones, su Presidencia dependiese de Ciudadanos, y la formación de Aguado no apoyase la investidura, sería "el certificado" del "fin" de la formación naranja.

"O hace un movimiento hacia el centro, para poder articular y vincularse a procesos de regeneración y transformación, o el camino que lleva de ser el apéndice del PP en su vinculación con Vox me parece que es el final de Cs", añade Gabilondo.

Por otro lado, se declara "dispuesto a todo lo que haga falta para garantizar y asentar la mayoría" para que saliese adelante la moción de censura contra Ayuso, y preguntado si renunciaría a ser candidato a favor de Mónica García, de Más Madrid, ha dicho que no sabe en qué modo "eso facilita nada" pero está "abierto al diálogo".

"Yo me siento legitimado a presentarme porque ganamos las elecciones. Eso me obliga a asumir la responsabilidad de tratar de aglutinar esas fuerzas, pero estoy abierto al diálogo. No he visto que otras opciones hayan logrado unificar más consensos o generar más adhesiones", ha indicado.