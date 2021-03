El sector de dependencia carga contra Pablo Iglesias: "No ha pisado una residencia"

Patronales de Dependencia se muestran "sorprendidas" por la decisión de Pablo Iglesias, que deja el Ministerio de Derechos Sociales para presentarse candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, lo achacan a "intereses partidistas" y critican que en este año "no se ha reunido ni una vez" con ellas y "no ha pisado una residencia".

"En el caso del vicepresidente Iglesias, no podemos opinar sobre su papel como ministro de Derechos Sociales porque no se ha reunido ni una sola vez con ninguna asociación del sector, no ha pisado una residencia", ha señalado el secretario general de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE), Jesús Cubero, en declaraciones a Europa Press.

Según ha precisado, Iglesias "no ha llegado a ejercer"como ministro de Derechos Sociales y "todo el trabajado ha sido delegado en el secretario de Estado Nacho Álvarez" quien, a su parecer, "apunta maneras de gran gestor".

A su juicio, "al igual que en el caso de Salvador Illa, salen del Gobierno los dos ministros más castigados por su gestión durante la pandemia". Cubero considera que Iglesias "ha perdido una oportunidad excelente para liderar el cambio necesario en el modelo de cuidados a las personas mayores". "Hemos echado de menos su apoyo y cercanía en todo este tiempo", ha zanjado.

En esta misma línea, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, espera que "todo siga su curso independientemente de que el líder de la formación considere que es mejor optar a otro reto político".

"Ahora, es sorprendente, totalmente, se miran más los intereses partidistas que el interés general porque si no, no se iría", ha declarado Fernández-Cid a Europa Press.

Precisamente, este jueves está prevista la firma del Plan de Choque en Dependencia entre el Ministerio de Derechos Sociales y las patronales y los sindicatos. Fernández-Cid espera que "no varíe el camino trazado".

"Al vicepresidente de Derechos Sociales no le hemos visto nunca en nuestro sector, el hecho de que se vaya, esperamos que no suponga ningún cambio, que siga al frente el secretario de Estado de Derechos Sociales y se mantenga el acuerdo del jueves", ha indicado.

Según ha recordado, primero fue el exministro de Sanidad Salvador Illa, que se marchó "sin reunirse con el sector", y "ahora Iglesias, sin reunirse tampoco con el sector".

Para la presidenta de CEAPs "no es el momento" de hacer estos cambios justo cuando se está haciendo balance del primer año de la pandemia y cuando, a su juicio, lo que se debe hacer es "mirar hacia delante" y "no perder un día más" para "reorganizar el sector" y atender "a las más de 200.000 personas mayores que están en el limbo de la dependencia".