Del Val: “No es igualdad si la palabra de una mujer vale más que la de un hombre”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la instrumentalización del feminismo por la izquierda:

Vídeo

[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Es cierto que todos, mujeres y hombres, tenemos un largo camino que recorrer para llegar a la igualdad. La prueba evidente se pudo ver ayer, donde los lideres de los grandes partidos se mostraban como feministas entusiastas, pero todos eran hombres. La única líder mujer es la de Ciudadanos. Los demás están dirigidos por hombres. Y ahí estuvo Pedro Sánchez, tan paternalista con Irene Montero, que sólo le faltó sacar del bolsillo un caramelo y regalárselo por ser una chica buena y modosa, como ya resaltó esta mañana Javier González Ferrari. Eso sí, Pedro Sánchez sacó como mal ejemplo el de un alcalde del PP condenado por acoso. Y, claro, se olvidó de que un alto cargo del socialismo vasco fue condenado por pegarle una paliza a su mujer, de la que tardó en recuperarse 21 días. El PP apeó de sus cargos al alcalde y lo apartó del partido. El PSOE, en cambio, mantuvo al dirigente, y cuando se preguntaba a jerarquías socialistas mas altas por el asunto de la paliza marital, decían que el incidente era un asunto privado. El incidente. O sea, si eres del PP y acosas a una mujer eres un depravado al que hay que apartar, y me parece justo, pero si eres socialista y le das una paliza a tu mujer, se trata de un incidente privado.

La izquierda pretende una sociedad dividida entre buenos y malos, y solo se puede ser feminista si eres militante de la izquierda. Pero, claro, escuchas a la gran filósofa Irene Montero hablar del heteropatriarcado asesino y, sintiendo simpatías por el feminismo te dan ganas de preguntar donde está el Registro de Machistas para apuntarte, porque si la promoción de la igualdad va a estar abanderada por estos cerebros que desgranan tonterías contemporáneas sin ninguna compasión, vamos hacia el desastre. Por ejemplo, es desastre que ante un tribunal la palabra de una mujer valga más que la palabra de un hombre y que, sin pruebas, pueda ser condenado, cargándose todo el sistema judicial y cualquier presunción de inocencia. Eso no es igualdad, eso es injusticia manifiesta que no aparece en ningún código de la Unión Europea. Y a mí que la mujer de ese vicepresidente, que ordena traicionar a España en Bruselas -por cierto, sin éxito,como acabamos de saber- que esa exagerada diga tonterías, me da igual, pero que sus tonterías las convierta en leyes, ofende incluso a las mujeres".

Audio

También te interesa

Luis del Val, sobre el 8M: "Me fatiga mucho la patrimonialización del feminismo por sectarias”