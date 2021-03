Guadalupe Sánchez, abogada: "El ministerio de Montero ha montado unos bodrios jurídicos que no pueden salir"

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha sido una de las principales protagonistas en el panorama político que nos ha dejado este 8 de marzo. Ha supuesto el segundo Día Internacional de la Mujer con Irene Montero dentro del Consejo de Ministros.

En este sentido, 'El Cascabel' ha repasado alguna de las principales claves de esta cartera, entre las que se destacan las siguientes. En los últimos Presupuestos, su partida se ha visto aumentada en un 157%, pasando a los 451 millones, lo que convierte a este ministerio en el que más crece en comparación con las anteriores cuentas. Aquí hay dos puntos importantes que se deben tratar: que esta cartera en 2008 no era independiente y que en la actualidad no estamos hablando del ministerio con el presupuesto más alto.

Uno de los puntos que más llama la atención de este presupuesto es que la partida destinada a publicidad se asemeja mucho al de otros como el de Sanidad, a pesar de la situación epidemiológica a la que nos hemos tenido que enfrentar en los últimos meses. En el sentido legislativo, dos años después, el Ministerio de Igualdad no ha visto convertida en ley ninguna de sus propuestas, incluso una de sus medidas estrellas, la de "solo sí es sí", la cual la que no ha contado con el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros.

Por último, en cuanto a la plantilla, el ministerio dirigido por Irene Montero cuenta con 331 funcionarios y 20 expertos en nómina. En este sentido, es importante señalar que los expertos en igualdad duplican en número y sueldo a los destinados en otras entidades como el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

La abogada Guadalupe Sánchez ha valorado en TRECE la trayectoria del ministerio de Irene Montero: "Evidentemente las mujeres no están mejor. Hay varios informes que señalan que España ha caído varios puntos en materia de Igualdad, aunque se escudan en que ha sido por culpa de la pandemia. Algo que ha sido a nivel mundial y que ha afectado a otros países de Europa, sin embargo en España parece ser que ha afectado mucho más a las mujeres".

También ha analizado algunos puntos claves de sus decisiones: "Has resumido muy bien la trayectoria de este ministerio con una palabra, y es que ha preparado unos bodrios jurídicos que espero que no salgan adelante. Espero que la actividad legislativa del ministerio no prospere. La actividad del ministerio de Igualdad se puede resumir en cuatro puntos, uno de sus grandes éxitos, de lo que más presume, es de haber podido cambiar el nombre del Instituto de la Mujer, que según ellos ya han conseguido que se llame el Instituto de las Mujeres".

Por último, ha señalado cuál es uno de los principales puntos de su estrategia: "Las democracias liberales no solo consisten en votar y que gobiernen a quien hemos elegido todos. Consiste en que todos estemos sometidos al imperio de la Ley, incluido los poderes públicos, y que se respeten los derechos fundamentales. Para poder propiciar un cambio de régimen hay que acabar con esos derechos fundamentales y si hay denominados común en esa actuación es que no se respeta la presunción de inocencia. Con la ley delo "Solo sí es sí" se están atacando los principios de nuestra democracia, porque lo que se pretende es que un acusado sea considerado culpable hasta que pueda demostrar su inocencia".