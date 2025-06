Valverde explica las diferencias entre Ancelotti y Xabi Alonso: "Nos pide tener más control"

Fede Valverde falló el pasado miércoles un penalti contra el Al-Hilal en el primer partido del Real Madrid en el Mundial de Clubes. El uruguayo tuvo en sus botas el triunfo, pero no pudo ser.

Este domingo el centrocampista ha vuelto a ser protagonista, pero esta vez porque Xabi Alonso ha decidido colocarle en el extremo derecho, posición en la que el jugador no está habituado a jugar. Y sobre todo ello ha hablado en Tiempo de Juego en el micrófono de Miguel Ángel Díaz a la conclusión del partido de este domingo frente al Pachuca.

"Después de varios días un poco jodido en lo personal por no haberle dado la victoria al equipo, estoy feliz. Estoy feliz por el gol marcado, por aportar mi energía y por el triunfo de este domingo del equipo", empezó diciendo.

EFE AMDEP7418. CHARLOTTE (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2025.- Federico Valverde de Real Madrid celebra un gol este domingo, durante un partido del Mundial de Clubes entre Real Madrid y Pachuca en el estadio Bank of America de Charlotte (Estados Unidos). EFE/ André Coelho

Nuestro compañero le preguntó sobre el cambio de posición y Valverde no dudó en responder. "Siempre intento adaptarme a lo que quiere el entrenado, aunque es verdad que hoy el juego que me ha pedido el míster ha sido diferente a lo que me pedía Ancelotti como extremo", afirmaba el futbolista del Real Madrid.

Y añadía: "La idea hoy era jugar más por el centro y tener la pelota. Pero, como decía, al final siempre tenemos algún obstáculo para poder hacer lo que nos pide el entrenador. Hoy ha sido la expulsión, pero hemos hecho un trabajo increíble y un gran esfuerzo que tenemos que valorar".

El centrocampista, además de analizar el partido, también explicó cuáles son las principales diferencias entre Carlo Ancelotti y Xabi Alonso. "Al final, la forma de jugar es diferente. Xabi no quiere que los centrocampistas bajemos tanto a recibir la pelota y nos pide que estemos entre líneas para poder girar y realizar conducciones. Y también nos pide tener un poco más de control en el juego", señalaba en el micrófono de Tiempo de Juego.

Para finalizar, Valverde reconoció que siempre es "autocrítico" y volvió a insistir en que pasó unos días "jodido" tras el penalti fallado porque se lo tomó como "algo muy personal".