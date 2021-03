González Ferrari: "El canto al feminismo de Sánchez se sitúa tan fuera de la realidad como el de Podemos"

Carlos, miro la irrupción de Periquito entre ellas y no se si la visita a la ministra del Sí es Sí, por parte del inventor del No es No,fue un favor o una patada en la espinilla de la señorita Montero, para que le quede claro quien es el que manda aunque les permita a ella y al macho alfa, que la colocó en un acto de nepotismo que no se veía desde hace mucho tiempo, al frente de un departamento ministerial que no ha sido incapaz de sacar adelante una sola ley. El canto al feminismo de Periquito Sánchez se sitúa tan fuera de la realidad como el de Podemos, pero una vez más se trata de postureo para no dejar de ser el novio en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, aunque esto último no lo tengo tan claro. Su egolatría hace tiempo que alcanzó cotas siderales y nada mejor que plantarse en el guiñol de la ventrílocua Montero para chupar cámara y asumir un protagonismo que en su caso es una enfermedad crónica. Después de la última coreografía de Iván Redondo, el presidente fuese, y no hubo nada. La ministra también fuese,y tampoco hubo nada, porque la Comunidad de Madrid prohibía un acto político en el que la ministra del día de la farsa, pretendía dar una charleta sobre el colectivo LGTBI en un Instituto de Enseñanza Media en horario escolar. A esto lo llamarán odio de Ayuso al feminismo, cuando el odio es el que destila la izquierda española contra todo aquél que no comulga con sus ruedas de molino.