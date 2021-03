Luis del Val, sobre el 8M: "Me fatiga mucho la patrimonialización del feminismo por sectarias”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el 8M, Día de la Mujer:

"Me fatiga mucho esa patrimonialización del feminismo por parte de esas sectarias que exigen a las mujeres ser de izquierdas para concederles el carnet de feministas. Seguramente que las sectarias, enfurruñadas hoy porque se ha considerado que el virus mata más que que el machismo, saben muy poco de María Retuerto, española, que investigó en Estados Unidos y en Holanda, y ha sido premiada por la Unesco. A María Retuerto, por cierto, no la ha nombrado investigadora su marido, y trata de conseguir lo que podríamos denominar el hidrógeno verde, es decir, lograr hidrógeno sin emplear metales nobles en la electrólisis, porque sale carísimo. !Quién sabe! A lo mejor un día conducimos un automóvil merced a la energía de un hidrógeno limpio y barato de producir, gracias a esta mujer.

También me fatigaba mucho la patrimonialización de los actores y actrices del cine español, que parecía que si no eran de izquierdas y lo proclamaban, no podían trabajar en la industria. Antonio Banderas nos demostró, en este tiempo de lutos y tristeza, que se puede llevar a cabo una ceremonia digna, elegante y bella. Ha conseguido que, de recoger los premios en mangas de camisa -ha habido casos- se pusieran el smoking para estar en casa. Y ha logrado lo que no hubieran podido alcanzar ni el ministro de Cultura con sus tropecientos asesores, ni la Dirección General de Cine, ni los directivos de la Academia: y es que las grandes estrellas de Hollywood, grabaran un saludo y alabaran el cine español. Vamos, al representante de Robert De Niro o Al Pacino, le explicas que quieres que su representado grabe una loa, sin que ni su representado ni él se lleven un buen puñado de dólares, y te cuelga el teléfono. Magnífico Antonio Banderas, poniendo su agenda de teléfonos al servicio de España; magnífico su tono elegante y emotivo. Magnífica Angela Molina en un discurso de una gran belleza sentimental. Y magnífico el homenaje a Luis García Berlanga, quien demostró que no hay que militar en la izquierda para realizar el cine más incisivo, más lleno de crítica social que se ha hecho en España, sin renunciar al divertimiento y a la belleza. Personas como María Retuerto y Antonio Banderas me devuelven la esperanza".

