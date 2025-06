Gustavo Cabral da su versión sobre la trifulca con Rüdiger: "El árbitro hizo señal de racismo y solo le dije 'cagón de mierda'"

Gustavo Cabral no tuvo problemas en dar su versión del fuerte encontronazo que sufrió con Rüdiger en el tramo final del partido entre el Real Madrid y el Pachuca, de la segunda jornada del Mundial de Clubes.

A través de las imágenes de televisión, se vio una jugada en la que el central del Real Madrid recibe un golpe en un choque, se tira al suelo exagerando y a partir de ahí mantiene una seria discusión con el jugador de Pachuca, que llega hasta una vez terminado el partido y con ambos jugadores diciéndose de todo de camino al túnel de vestuarios.

Y entre medias, el gesto del colegiado con los antebrazos haciendo una equis, que indica 'protocolo por racismo', lo que dio a entender que el defensa del Real Madrid habría recibido insultos racistas, aparentemente desde la grada.

Cara a cara entre Rüdiger y Cabral durante el Real Madrid-Pachuca

Mientras los jugadores del Real Madrid quitaron importancia al enfrentamiento como al referirse a él como un lance del partido, Gustavo Cabral fue más explícito: "Fue un forcejeo donde chocamos. Recibe una patada, pero él dice que le pegué con la mano. Y después de una discusión, el árbitro también hizo una señal de racismo, pero no hubo nada. Solamente es una palabra que decimos mucho nosotros en Argentina, 'cagón de mierda'. Que bueno, todo el tiempo le repetí lo mismo. Y terminó ahí, terminó un poco caliente por el hecho de que nos íbamos al vestuario, él me estaba desafiando a pelear. Y en ese momento uno está con las pulsaciones a mil y nos íbamos juntos para el córner donde está el vestuario. Discutimos un poco ahí nada más", resumió el futbolista argentino.

Cabral insistió en que, pese al signo de racismo que hizo el árbitro con los brazos, él solo le llamó 'cagón de mierda' a Rüdiger. "Supuestamente estaba diciendo algo de racismo, pero yo siempre le digo cagón de mierda. Es una palabra, si la quieren buscar, seguramente va a estar en la imagen. Todo el tiempo le estoy diciendo 'cagón de mierda, levántate', que es una palabra que nosotros en Argentina decimos mucho, pero nada más quedó en eso".

En cualquier caso, el futbolista no cree que reciba castigo por haberse dirigido a Rüdiger con esos términos: "Por el cagón de mierda, no creo que haya sanción por eso. Es muy normal, es una palabra nada más como cagón y no creo que se refiera a nada racismo".

Terminó explicando que Rüdiger le retó a verse fuera: "Él me estaba desafiando, 'ahora te veo fuera', me decía. Entonces él me hacía señas de vamos para fuera, y como yo también tenía las pulsaciones a mil, lo desafiaba que fuéarmos los dos".