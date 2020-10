Del Val:“¿Ocho millones de personas, con riesgo de muerte, deben trasladarse a los hospitales para vacunarse?"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en la última ocurrencia de Sanidad, que todos vayamos a hospitales o ambulatorios a vacunarnos de la gripe:

"Cada año, por estas fechas, decenas de miles de personas se acercaban hasta la farmacia más próxima, y compraban la vacuna contra la gripe común. Y un vecino enfermero o un amigo medico se las ponía, porque no es un trasplante de corazón, sino una mini-inyección intramuscular. La gripe común, la de todos los años, causa más de seis mil fallecimientos, es decir que en un invierno provoca seis veces más muertes que los producidos por accidentes de tráfico, durante todo el año. No es tan letal como el coronavirus, pero es una enfermedad peligrosa. Bueno, pues este año, no hay vacunas contra la gripe común en las farmacias. Se las queda todas el Estado, que pretende repartirlas a las autonomías para que nos acerquemos a hospitales y ambulatorios a ponernos la vacuna contra la gripe común. Nos habían dicho que no fuéramos a los hospitales, a no ser por causas muy urgentes. Nos informan que se aplazan tratamientos de cáncer e intervenciones quirúrgicas, porque el coronavirus ha puesto todo patas arriba. ¿Y, ahora, ocho millones de personas, con riesgo de muerte por la gripe común, tienen que trasladarse a los hospitales para vacunarse? ¿El Ministerio de Sanidad en particular y, el Gobierno en general, está formado por la flor y nata de los tontos contemporáneos?

El asunto es muy serio, porque en la sanidad privada no podrán administrar la vacuna. ¿Y saben cuántos españoles pagan una mutua o una sanidad privada? Más de diez millones de personas. Y esos diez millones de personas, más los millones de ciudadanos de edad avanzada que son atendidos por la Sanidad Pública, invadirán los hospitales y no podrán ser vacunados por falta de personal. Si este Gobierno todavía tiene por pagar algunos de los ERTES de marzo ¿cómo va a vacunar a millones de personas? No hay medios, no hay personal, no hay organización y, sobre todo, no hay cabeza.

Por favor, que los colegios médicos y los sindicatos adviertan de la trágica estupidez que se está preparando, y en la que un enfermero o una médico de una clínica privada carecerá de vacuna y tendrá que acudir a la Sanidad Pública para vacunarse, donde le darán cita para pasadas las navidades, me refiero, claro, a las navidades del año 2022. Si es que hemos salido vivos. Sólo dos palabras: ¡Socorror, Socorro!"

