El Espanyol se libra del cierre parcial de Cornellá

Publicado el 07 may 2025, 16:11 - Actualizado 07 may 2025, 16:40

No habrá cierre parcial de Cornellá en el próximo partido del Espanyol como local. El club perico se ha librado de una posible sanción de Competición y podrá contar con todo el aforo disponible el próximo jueves 15 de mayo cuando reciba al Barcelona en la 36ª jornada. Y eso que el club estaba apercibido desde el pasado mes de octubre cuando una botella lanzada desde la grada por un aficionado impactó en el árbitro Quintero González en el partido ante el Villarreal.

LaLiga denunció en su escrito semanal al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia el lanzamiento de tres mecheros al terreno de juego en el partido Espanyol-Betis, disputado el pasado domingo. El organismo precisó que ninguno de los mecheros impactó con jugador alguno y que el hecho quedó recogido en el acta del árbitro, que detuvo el partido para que se activara el protocolo por lanzamiento de objetos.

Finalmente todo ha quedado en una leve sanción económica, no superior a los 602 euros, al aplicarle competición el artículo 15 del código disciplinario y catalogar los hechos como leves. Consideran que el lanzamiento de mecheros no tuvo repercusión en el desarrollo del partido, que este nunca se tuvo que interrumpir y que los objetos no impactaron en ningún jugador.