Del Val:“Celaá, la sectaria que cree que los hijos no son de los padres, pero el dinero de los padres es suyo"

"Ayer, día 30 de junio, a través de Internet, le eché una ojeada a mi magra cuenta corriente, y durante unos segundos tuve un sobresalto, asociado a que alguien me había estafado, porque había menos dinero del que esperaba, pero no era un estafador, sino el Ministerio de Hacienda que se había cobrado la Renta. Y me tranquilicé. No es que me cause placer, pero creo que es justo que paguemos impuestos. Lo que no me gusta es cuando aparece Pedro Sánchez, explicando lo que va a hacer con el dinero que aportamos los españoles a través de los impuestos, y parezca que el dinero es suyo, o de su familia. A mí me parece bien que parte de ese dinero vaya a parar a los ERTES y que muchos trabajadores de la Hostelería puedan respirar un poco, sin llegar a ahogarse, pero me indigna que haya todavía 200.000 personas que no han cobrado su paga de los ERTES porque el Ministerio de Trabajo -en el cual presté servicio durante un par de años- no sabe o es incapaz de organizar la distribución de los pagos. Por cierto, la señora ministra, la responsable, seguro que hoy, uno de junio, ha recibido puntualmente el sueldo que le pagamos los españoles.

Y me parece bien que el dinero que millones de españoles vimos ayer desaparecer de nuestras cuentas corrientes sirva para pagar a los funcionarios, pero me parece una exageración que haya que pagar el sueldo a medio centenar de guardias civiles para que el vicepresidente del Gobierno y su consorte ministra, no escuche una cacerolada en las proximidades del chalet, y que personas tan capaces y tan bien formadas como los agentes de la Guardia Civil estén destinadas a perseguir a ciudadanos por si llevan una cacerola y hacen ruido. Daría risa, de no ser un derroche que pagamos a escote.

Y me parece bien que mi dinero sirva para que el presidente viaje a Mauritania -acompañado de más periodistas que si fuera una boda- pero me indigna que el tirano de Venezuela haya acusado públicamente a España de formar parte de una conspiración para derrocarlo y la ministra de Asuntos Exteriores haya permanecido en un silencio vergonzoso, de la misma manera que ni estuvo, ni se le esperaba, cuando vino a Barajas la narco millonaria vicepresidenta del tirano, y Ábalos la representó y nos mintió, no una, sino cuatro veces. ¿Qué papeles, qué documentos, que grabaciones posee el tirano de Venezuela que el Gobierno de España se esconde debajo de la mesa, cuando el sanguinario tirano habla de nosotros? ¿Es Ábalos ministro de Asuntos Exteriores? Entonces ¿por qué a la ministra -que tiene buen currículo-la tratan como si formara parte del servicio doméstico de Moncloa? ¿Por qué no dimite ante el indignante papel que la obligan a desempeñar?

Bueno, soy todavía más pobre que ayer, y es justo y necesario, pero no es justo que la ministra de Educación, no entregue ni uno de nuestros euros a la escuela concertada, cuando gracias a esas escuelas, el 25% del alumnado -que concurre a esas aulas- le sale más barato al Ministerio.Si cerraran esas escuelas, uno de cada cuatro alumnos, se quedaría sin escolarizar. Lo sabía muy bien Ángel Gabilondo, el mejor ministro de Educación que ha tenido el PSOE, nada que ver con esta sectaria, que va a cargarse la educación especial y cree que los hijos no son de los padres, pero el dinero de los padres es suyo".

