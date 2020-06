Luis del Val: "¿Ya no somos iguales ante la Constitución, señores fiscales?"

Luis del Val centra el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en Cataluña y algunos actos ocurridos durante el 1-O:

"Imagínense que, al acercarse las fechas del Día del Orgullo Gay, los hoteles se llenan de personas pertenecientes o simpatizantes del colectivo LGTBI, bajo cuyo amplio paraguas conviven lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Imagínense que es tal la afluencia que llenan también los hoteles de los alrededores de Madrid, y llegan a ciudades como Alcobendas, que superan los 100.000 habitantes. E Imagínense que el alcalde de Alcobendas y diversos concejales firman un manifiesto en el que piden a todos los hoteleros de Alcobendas que hagan todo lo necesario para que, de manera inmediata, dejen de alojarse en sus establecimientos y abandonen la ciudad el centenar de personas de LGTBI que pernoctan en Alcobendas. E imagínense que, a raíz de ese manifiesto, y alentados por el alcalde, entre 3000 y 4000 personas acuden a las puertas del hotel y les tiran pinturas y les gritan para que se marchen. El juzgado consideró que eran actos de hostigamiento, hostilidad y acoso alentados por el alcalde y los concejales.

Libertad de expresión

Bueno, pues eso mismo sucedió en Reus el 3 de octubre de 2017, pero no contra los miembros del colectivo LGTBI, sino contra los policías nacionales que se alojaron en el Hotel Gaudí para tratar de frenar los desórdenes que se estaban produciendo en Reus. Pues bien, el procesamiento contra el alcalde y los concejales va a quedar en agua de borrajas merced a la Fiscalía. Porque la Fiscalía -abróchense los cinturones que protegen de los choques bruscos contra el raciocinio- ha decidido que todo lo que hicieron el alcalde y los concejales fue debido a la libertad de expresión que debe desarrollarse -y les leo lo que escriben los señores fiscales- en “un ámbito exento de coacción lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura, esto es sin timidez y sin temor”. Hombre timidez, lo que se dice timidez, no debían de tener los más de 3000 acosadores que llamaban hijos de p. punto a los policías, y rodeaban el hotel. Y temores, dado el criterio de la Fiscalía sobre la amplitud e la libertad de expresión, tampoco. Vamos, supongo que cualquier alcalde, se entera de donde vive un fiscal, escribe un manifiesto, le atribuye a su señora madre el oficio de meretriz, y ni el alcalde, ni el injuriador deben temer nada, porque ya se sabe que los fiscales de Reus consideran que se trata de libertad de expresión, con lo que llego a la triste conclusión de que, si eres gay o lesbiana, te garantizan tus derechos, como debe ser, pero si eres policía nacional y te juegas la vida en defensa del orden público, la fiscalía considerará que los escraches que sufras y el acorralamiento que tendrás que soportar son producto de la libertad de expresión. ¿Ya no somos iguales ante la Constitución, señores fiscales?

Por cierto, señor alcalde de Leganés, si usted insiste en poner en un edificio oficial como es el ayuntamiento, la bandera arcoíris, está desobedeciendo al Tribunal Constitucional, como lo hace el señor Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El edificio es oficial, no es de ustedes, y no pueden poner ni la bandera de lucha contra el Cáncer, ni la del Real Madrid, ni otra enseña que no sean las oficiales. Si ustedes quieren hacer el Torra hagan el Torra, pero les adjudicaremos los mismos adjetivos que al señor Torra, ilustre tonto contemporáneo, del que ya vemos que le han salido discípulos en Madrid".